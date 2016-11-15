Единую форму введут для госслужащих в РК

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Единую форму введут для госслужащих в РК

В Казахстане планируется введение единой формы одежды для государственных служащих, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой источник в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан.

Собеседник агентства отметил, что сроки введения единой формы уточняются, однако вопрос прошел утверждение, разработаны образцы и эскизы для презентации руководству страны.

«Вопрос введения единой формы давно обсуждается. Основной предпосылкой является унификация и приведение в единое соответствие повседневной одежды государственных служащих, что позволит существенно сократить расходы самих служащих на смену гардероба, и как мы считаем, исключит коррупционные риски. Ткани, из которых будет изготовлена форма будут иметь сертификат и должны соответствовать всем санитарным нормам», - пояснил он.

По его словам, еще неизвестно, какие цветовые решения и стиль будут применены. «Скорее всего, это будет обязательное наличие белого верха и темного низа, парадного и повседневного вариантов, также при утверждении технического задания будут приняты во внимание функциональность, практичность и соответствие современным модным тенденциям», - рассказал представитель ведомства.

«Исторически сложилось, что во все времена, государственные мужи имели одежду, которая подчеркивала их статус и чин, поэтому все нюансы ношения государственной формы нами будут прописаны в Законе о государственной службе РК. Эти поправки нами уже подготовлены и думаю, в ближайшее время мы внесем их на рассмотрение в законодательные органы», - отметил собеседник агентства.

Презентация планируется в преддверии дня независимости Республики Казахстан.

Единую форму уже надели представители комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, а также работники судебных органов города Алматы.

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