Назарбаев: Мы начинали с аутсайдерских позиций

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Назарбаев: Мы начинали с аутсайдерских позиций

За 25 лет независимости Казахстан прошел большой путь становления.

Нам приходилось все начинать с «чистого листа», но у нас была твердая политическая воля построить успешную страну, построить и укрепить независимость.

Об этом сказал глава государства Нурсултан Назарбаев на втором заседании Астанинского клуба, передает BNews.kz.

Скоро Казахстан будет отмечать 25-летие своей независимости.

"Вы можете убедиться, в каких динамичных условиях наша страна готовится к этому юбилею. Когда Казахстан впервые был поставлен на карту мира, для нас это стало огромной ценностью. Наша независимость - это абсолютная важность для нашего народа. Четверть века - это исторический срок, особо подчеркивающий потенциал и перспективы каждой молодой нации и современного мира", - сказал Назарбаев.

За 25 лет независимости Казахстан прошел большой путь становления, считает президент.

«Мы начинали с аутсайдерских позиций среди 15 республик бывшего СССР, причем по многим аспектам мы имели стартовые худшие условия. У нас не было ни государства, ни его институтов, ни денег, запаса резервов. Все основные производственные мощности находились полностью под управлением центральных ведомств в Москве. Казахстан примерно управлял 15% своего потенциала. (…) Нам приходилось все начинать с «чистого листа», но у нас была твердая политическая воля построить успешную страну, построить и укрепить независимость. В эти годы мы сберегли мир и согласие в стране, где проживает более 100 этнических представителей, более 20 религиозных конфессий», - добавил глава государства.

Астанинский клуб - это международная дискуссионная площадка, созданная в 2015 году Фондом Первого Президента РК в партнерстве с ведущими международными научными центрами. В сегодняшнем заседании принимают участие более 50-ти ведущих мировых экспертов, политических и общественных деятелей, ученые из 21 страны мира, а также ведущие казахстанские эксперты.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Ну не нравится мне, что страну раздербанили родственники, друзья и приближенные. Но это назад не повернешь. Ну нужно же думать о народе, в конце концов.
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14.11.2016, 17:21
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в принципе когдаөто так и было у нас,что владели всем родственники, друзья и приближенные. Потом разделили, забрали скотину отчего многие померли потом 75 лет вдували в уши,что идем в к светлому будущему. Народ устал идти и развалился могучий и нерушимый, естественно были дикие времена везде и везде пришли команды своих. Это естесвенный ход даже на том же западе не любят про первоначальный капитал копать, банды ньюорка посмотрите фильм или похожие..  Ну не будет у нас равноправия и надо просто принять эту реальность. Но у нас еще естьм сса возможностей реализоваться, понятно,что душняки, коррупция(как и почти везде на постсоветском пространстве, меньше в Прибалтике,говорят наверное изза того,что они в ЕСfellow)
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14.11.2016, 17:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
надо двигаться, много мужиков которые ноят то не то и то не это бухают и сидят на шее жен, а есть много знакомых девушек которые без агашек и связей сами кормят семьи, мужик должен вывозить в любых жизненных ситуациях. при любом режиме будь коммунизм,монархия или демократия будут классовые различия и кланы богачей. ЕБ можно хаять до посинения однако политик грамотный и вывозит страну пока без войн и вовлечения в тупиковые проекты. Почти во всех странах наших СНГ кроме опять же Прибалтики были замесы какие-то.
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14.11.2016, 17:41
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