Назарбаев: Мы начинали с аутсайдерских позиций

За 25 лет независимости Казахстан прошел большой путь становления.

Нам приходилось все начинать с «чистого листа», но у нас была твердая политическая воля построить успешную страну, построить и укрепить независимость.

Об этом сказал глава государства Нурсултан Назарбаев на втором заседании Астанинского клуба, передает BNews.kz.

Скоро Казахстан будет отмечать 25-летие своей независимости.

"Вы можете убедиться, в каких динамичных условиях наша страна готовится к этому юбилею. Когда Казахстан впервые был поставлен на карту мира, для нас это стало огромной ценностью. Наша независимость - это абсолютная важность для нашего народа. Четверть века - это исторический срок, особо подчеркивающий потенциал и перспективы каждой молодой нации и современного мира", - сказал Назарбаев.

За 25 лет независимости Казахстан прошел большой путь становления, считает президент.

«Мы начинали с аутсайдерских позиций среди 15 республик бывшего СССР, причем по многим аспектам мы имели стартовые худшие условия. У нас не было ни государства, ни его институтов, ни денег, запаса резервов. Все основные производственные мощности находились полностью под управлением центральных ведомств в Москве. Казахстан примерно управлял 15% своего потенциала. (…) Нам приходилось все начинать с «чистого листа», но у нас была твердая политическая воля построить успешную страну, построить и укрепить независимость. В эти годы мы сберегли мир и согласие в стране, где проживает более 100 этнических представителей, более 20 религиозных конфессий», - добавил глава государства.

Астанинский клуб - это международная дискуссионная площадка, созданная в 2015 году Фондом Первого Президента РК в партнерстве с ведущими международными научными центрами. В сегодняшнем заседании принимают участие более 50-ти ведущих мировых экспертов, политических и общественных деятелей, ученые из 21 страны мира, а также ведущие казахстанские эксперты.