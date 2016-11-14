Назарбаев прокомментировал избрание Трампа президентом США

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Назарбаев прокомментировал избрание Трампа президентом США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев увидел в избрании Дональда Трампа президентом США надежду на возобновление диалога между мировыми державами.

Назарбаев в ходе заседания Астанинского клуба прокомментировал избрание Трампа президентом США, пишет МИА Казинформ.

По словам главы государства, результаты прошедших в США выборов дают определенную надежду на возобновление диалога между ведущими державами. Он отметил, что сегодня Казахстан набрал соответствующую динамику экономического развития, что позволяет решать задачи государственной важности даже в условиях текущей сложности мирового экономического развития.

Назарбаев подчеркнул, что Казахстан добывал и продавал на экспорт нефть и газ и из-за снижения экспортных цен очень много недополучает средств в бюджет. Несмотря на это, в нашей стране вопросы социальной ответственности государства перед народом выполняются на 100%.

«В противоречивых трендах развития современного мира пока сложно уловить устойчивые тенденции. Впрочем, результаты прошедших выборов в США дают определенную надежду на лучший исход. Имею ввиду, прежде всего то, что повышаются шансы на возобновление диалога между ведущими державами и попытки достигнуть компромисса по основным противоречиям между ними», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 8 ноября 2016 года в США прошли 58-е выборы президента. Главными претендентами на победу были представитель Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которую выдвинула Демократическая партия. Дональд Трамп одержал уверенную победу.

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