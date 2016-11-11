За президента РК во время его простуды переживали тысячи казахстанцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за особую поддержку и пожелания скорейшего выздоровления во время перенесенного им внезапной простуды, передает МИА "Казинформ".

"Месяц назад, когда объявили, что я лечусь от простудного заболевания, я прочитал тысячи пожеланий мне здоровья, сочувствия казахстанцев. Это было приятно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого за то, что писали на сайтах. Пришлось объявить, потому что мне пришлось отменить международные мероприятия - визиты в Азербайджан и Армению. Их отложили", - сказал Назарбаев на брифинге для журналистов по итогам визита в Сеул.

"Большое спасибо всем за такое сочувствие и пожелания", - добавил Глава государства.

Нурсултан Назабаев уточнил, что сейчас он находится в бодром здравии и хорошо себе чувствует.

"Бодрость надо сохранять. Я всегда помню, что командир должен быть впереди на белом коне и в полном здравии - только так можно. Это работа президента такая, что надо всего себя отдавать, все свое время, здоровье и в рабочее, и во вне рабочее время. Только так можно выполнить все обязанности, которые мне поручены", - заключил Нурсултан Назарбаев.