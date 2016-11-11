За президента РК во время его простуды переживали тысячи казахстанцев

Автор:
За президента РК во время его простуды переживали тысячи казахстанцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за особую поддержку и пожелания скорейшего выздоровления во время перенесенного им внезапной простуды, передает МИА "Казинформ".

"Месяц назад, когда объявили, что я лечусь от простудного заболевания, я прочитал тысячи пожеланий мне здоровья, сочувствия казахстанцев. Это было приятно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого за то, что писали на сайтах. Пришлось объявить, потому что мне пришлось отменить международные мероприятия - визиты в Азербайджан и Армению. Их отложили", - сказал Назарбаев на брифинге для журналистов по итогам визита в Сеул.

"Большое спасибо всем за такое сочувствие и пожелания", - добавил Глава государства.

Нурсултан Назабаев уточнил, что сейчас он находится в бодром здравии и хорошо себе чувствует.

"Бодрость надо сохранять. Я всегда помню, что командир должен быть впереди на белом коне и в полном здравии - только так можно. Это работа президента такая, что надо всего себя отдавать, все свое время, здоровье и в рабочее, и во вне рабочее время. Только так можно выполнить все обязанности, которые мне поручены", - заключил Нурсултан Назарбаев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.11.2016, 10:09
  
Хиллари Клинтон по ошибке объявили президентом США
10.11.2016, 17:31
  
ОБСЕ о выборах в США: Права соблюдены, но миллионы бесправны 2
09.11.2016, 22:31
  
В поликлиники вернут детских врачей 2
09.11.2016, 17:27
  
Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан 2
09.11.2016, 17:19
  
272 человека в Актобе ждут очереди на пересадку органов
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Красава
Красава
Пожелания увидел, а возражения видит ли?
Ответить
11.11.2016, 10:35
Последние новости раздела
Собственников жилья обяжут регистрировать квартирантов 6
Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан 2
В МОН РК представили упрощенный новый формат ЕНТ 2
Госслужащим не запрещено иметь татуировки 3
В вооруженных силах РК начались внезапные учения 7
Медвузы Казахстана вновь начнут готовить педиатров 4
Захват земель предложили вынести в отдельный состав Уголовного кодекса 1
Более 700 тысяч га Россия вернет Казахстану
Токаев предложил писать Qazaqstan вместо Kazakhstan 19
Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК