Собственников жилья обяжут регистрировать квартирантов

За отсутствие регистрации на них возложена ответственность в новом законопроекте.

Мажилис Парламента РК одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия терроризму и экстремизму », передает Zakon.kz.

Ранее широкое обсуждение получила норма по регистрации внутренних мигрантов, поэтому с учетом минимизации отрицательного общественного резонанса депутаты решили оставить только ответственность для арендодателей за отсутствие их регистрации квартиросъемщиками более 10 суток.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат Жанат Джарасов на пленарном заседании палаты рассказал о проведенной над данным проектом закона большой работе со стороны мажилисменов.

«Большое обсуждение вызвал вопрос регистрации внутренних мигрантов. Рабочей группой поддержаны в целом действующие сегодня нормы в этой сфере. В то же время предложенные в проекте закона меры об установлении ответственности всех собственников жилья за проживание у них без временной регистрации других лиц вызвали сомнение в их эффективности, отсутствие конкретных механизмов, а также возникновения коррупционных рисков. Об этом ранее на презентации законопроекта про это отмечалось и известными в стране общественными деятелями», - сказал он.

В то же время депутат проинформировал, что одно из заседаний рабочей группы Мажилиса было специально посвящено обсуждению предварительного заключения бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ , подготовленного в соответствии с обращением Комитета Мажилиса.

«В нем также было рекомендовано пересмотреть такую систему административной ответственности, которая может коснуться множества лиц, особенно с учетом того, что она предусматривала одних физических лиц за нерегистрацию других физических лиц. С учетом этого, эти нормы были переработаны на предмет замены их на более действенные и понятные для законопослушных граждан», - пояснил Ж. Джарасов.

По его словам, тем самым была определена обязанность и ответственность только одной категории собственников жилищ - арендодателей жилищ.

«Мы полагаем, что данное решение позволит гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, вывести в правовое поле, как нелегальных арендодателей, так и нелегальных внутренних мигрантов, навести порядок в этом неотрегулированном сегменте», - указал депутат.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в стране отлажена система регистрации по местам жительства граждан в уведомительном порядке.

«Предлагаемые нормы поддержаны и в заключении правительства. Эти меры обусловлены тем, что, как известно, в Актобе террористы проживали и готовились к совершению терактов в арендованных квартирах, и скрывались после совершения своих злодеяний также в арендованных жилищах. В целом эти подходы соответствуют международному опыту в вопросах регистрации», - считает он.

Также в законопроекте вводится альтернативная подследственность для органов национальной безопасности по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса, являющегося практически основными способами подготовки и финансирования терроризма.

«Кроме того, в целях усиления контроля за криминогенной ситуацией расширяются полномочия органов внутренних дел, и также вводится альтернативная подследственность по ряду составов террористических преступлений для органов министерства внутренних дел РК», - пояснил мажилисмен.

Вместе с тем Комитет национальной безопасности согласно законопроекту наделяется правом отключать связь и Интернет .