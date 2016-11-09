Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан

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Назарбаев пригласил Дональда Трампа в Казахстан

Нурсултан Назарбаев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев направил поздравление от имени народа Казахстана и от себя лично, отметив, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Я верю, что под вашим руководством Соединенные Штаты Америки останутся опорой в вопросах поддержания стабильности, безопасности и процветания во всем мире", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах станет значимым периодом нашего партнерства, сообщает пресс-служба Акорды.

"Мы готовы внести свой существенный вклад в работу Совета и тесно взаимодействовать с США по актуальным вопросам повестки дня", - отмечается в телеграмме.

В завершение президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успехов и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

Напомним, в США состоялись выборы президента страны. За пост президента боролись бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которую выдвинула Демократическая партия, и миллиардер Дональд Трамп. Он выдвигался от республиканцев. По предварительным данным, Трамп получил 279 голосов выборщиков, а Хиллари Клинтон - 218.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
наш Президент еще тот президент))) не зря столько лет у руля и крепко держит...
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09.11.2016, 17:41
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
О.... Нурсултан Абишевич должен помнить, когда мы были не примиримыми противниками. Времена меняются...
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09.11.2016, 17:53
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