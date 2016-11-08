Медвузы Казахстана вновь начнут готовить педиатров

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Медвузы Казахстана вновь начнут готовить педиатров

Премьер-министр РК в ходе заседания правительства дал ряд поручений по восстановлению педиатрии в Казахстане.

Бакытжан Сагинтаев обратил внимание врачей на высокую цену возможной ошибки, особенно в отношении здоровья детей, и поручил принять срочные меры по восстановлению служб медицинской помощи для детей и педиатрических факультетов в медицинских вузах, сообщает primeminister.kz.

«Цена врачебной ошибки высока, особенно детских врачей. И здесь необходимо обратить особое внимание на качество подготовки медицинских кадров – особенно детских врачей, педиатров», - сказал Сагинтаев.

Премьер-министр поручил министрам здравоохранения и социального развития Т. Дуйсеновой и министру образования и науки Е. Сагадиеву восстановить факультеты педиатрии в медицинских вузах и немедленно, уже с нового учебного года начать обучение специалистов.

«В этих вопросах нельзя экспериментировать», - подчеркнул Сагинтаев.

Напомним, педиатрические факультеты в медицинских вузах РК были закрыты в 2007 году, на уровне бакалавриата подготовка врачей осуществляется по принципу развития врачей общей практики.

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requiem
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08.11.2016, 12:42
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