Медвузы Казахстана вновь начнут готовить педиатров

Премьер-министр РК в ходе заседания правительства дал ряд поручений по восстановлению педиатрии в Казахстане.

Бакытжан Сагинтаев обратил внимание врачей на высокую цену возможной ошибки, особенно в отношении здоровья детей, и поручил принять срочные меры по восстановлению служб медицинской помощи для детей и педиатрических факультетов в медицинских вузах, сообщает primeminister.kz.

«Цена врачебной ошибки высока, особенно детских врачей. И здесь необходимо обратить особое внимание на качество подготовки медицинских кадров – особенно детских врачей, педиатров», - сказал Сагинтаев.

Премьер-министр поручил министрам здравоохранения и социального развития Т. Дуйсеновой и министру образования и науки Е. Сагадиеву восстановить факультеты педиатрии в медицинских вузах и немедленно, уже с нового учебного года начать обучение специалистов.

«В этих вопросах нельзя экспериментировать», - подчеркнул Сагинтаев.

Напомним, педиатрические факультеты в медицинских вузах РК были закрыты в 2007 году, на уровне бакалавриата подготовка врачей осуществляется по принципу развития врачей общей практики.