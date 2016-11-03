Захват земель предложили вынести в отдельный состав Уголовного кодекса

В Генеральной прокуратуре предложили захват земель вынести в отдельный состав Уголовного кодекса. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко, передает МИА «Казинформ».

«Мы считаем необходимым пересмотреть неэффективную систему уголовного наказания. Предлагаем захват земель вынести в отдельный состав Уголовного кодекса, обеспечить уголовную регистрацию всех таких случаев, контролировать ход расследования по ним, освобождение от уголовной ответственности в ходе расследования, в том числе процессуальное соглашение надо применять только в случаях освобождения земли от захвата», - сказал Кравченко на заседании ведомства в Астане.

Также в Генпрокуратуре считают необходимым упростить процедуру госконтроля по фактам захвата земель.

«Сейчас чтобы проверить этот вопрос, соблюдаем гарантии, которые предусмотрены для предпринимателей от необоснованных проверок. Это наличие жалобы, назначение регистрации проверки, предварительное уведомление, вручение актов проверки и так далее. Но самозахватчики - это нарушители закона, а не бизнесмены. Все эти формальности излишни. Поэтому проверять надо внезапно и результативно», - предложил замгенпрокурора.

«Третье, это повсеместно создать систему раннего выявления самозахватов. Для этого использовать возможность спутников по нему легче увидеть незаконный захват и вовремя его пресечь. Работа над созданием системы быстрого обнаружения самозахватов начата.

Космическая система «Гарыш сапары» интегрируется с системой земельный кадастр. В пилотном режиме по Астане уже проведена апробация, система работает», - предложил Кравченко.