Более 700 тысяч га Россия вернет Казахстану

Арендуемые в Атырауской области земли снова станут частью госфонда.
Основная часть земель в
Соответствующий закон уже вступил в силу. Остались детали, после урегулирования которых местные жители получат возможность снова пользоваться сельскохозяйственными площадями.
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Как сообщил аким Кызылкогинского района Максот Муканов, вся возвращаемая земля имеет большую сельскохозяйственную ценность - это посевные угодья,
В ближайшее время необходимо закончить лабораторные исследования почвы и воды, взятые на полигоне. В Правительстве считают, что несмотря на бездействие полигона в течение нескольких десятков лет, нужно все проверить.
Заместитель председателя Комитета экологического регулирования МЭ РК Жомарт Алиев рассказал следующее: «Буквально за неделю до нашего облета были проведены замеры Атырауским территориальным департаментом экологии состояния охраны окружающей среды. Были отобраны соответствующие пробы содержания загрязняющих веществ по земле, воздуху и воде. Сейчас эти данные находятся в обработке. По завершении лабораторно-технического контроля будут сделаны соответствующие выводы. Данная процедура позволит ускорить передачу арендуемой земли в перспективный производственный и сельхозоборот».
Эти земли интересуют не только тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью, но и нефтяников. На территории обнаружили перспективные запасы нефти и газа. Эти факторы позволяют говорить об экономических перспективах района.
Депутат
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