Более 700 тысяч га Россия вернет Казахстану

Арендуемые в Атырауской области земли снова станут частью госфонда.

Основная часть земель в Атырауской области , которые Россия арендует у Казахстана, вернется в госфонд в ближайшее время, передает Хабар 24.

Соответствующий закон уже вступил в силу. Остались детали, после урегулирования которых местные жители получат возможность снова пользоваться сельскохозяйственными площадями.

В Кызылкогинском районе Атырауской области почти 750 тысяч га арендовало министерство обороны РФ в течение 25 лет. Там было произведено более двадцати ядерных взрывов. Полигон долго не использовали. Под юрисдикцией арендатора на территории полигона проживают около полутора тысяч жителей, что создает трудности с получением документов и вызывает ограничения в сельскохозяйственной деятельности.

Как сообщил аким Кызылкогинского района Максот Муканов, вся возвращаемая земля имеет большую сельскохозяйственную ценность - это посевные угодья, пастбища и сенокосы. Кроме того, на этой территории разведаны большие подземные запасы воды. На сегодняшний день на этом месте работают порядка 60 крупных хозяйств, все они смогут стать участниками госпрограмм, получать кредиты, лизинг и, самое главное, оформить свои хозяйства юридически.

В ближайшее время необходимо закончить лабораторные исследования почвы и воды, взятые на полигоне. В Правительстве считают, что несмотря на бездействие полигона в течение нескольких десятков лет, нужно все проверить.

Заместитель председателя Комитета экологического регулирования МЭ РК Жомарт Алиев рассказал следующее: «Буквально за неделю до нашего облета были проведены замеры Атырауским территориальным департаментом экологии состояния охраны окружающей среды. Были отобраны соответствующие пробы содержания загрязняющих веществ по земле, воздуху и воде. Сейчас эти данные находятся в обработке. По завершении лабораторно-технического контроля будут сделаны соответствующие выводы. Данная процедура позволит ускорить передачу арендуемой земли в перспективный производственный и сельхозоборот».

Эти земли интересуют не только тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью, но и нефтяников. На территории обнаружили перспективные запасы нефти и газа. Эти факторы позволяют говорить об экономических перспективах района.