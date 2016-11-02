Токаев предложил писать Qazaqstan вместо Kazakhstan

Он считает, что новый вариант написания названия страны более точно отражает суть нашего государства.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter предложил более подходящее написание название нашей страны.

Он считает, что в английской транскрипции Казахстан следует писать Qazaqstan. По мнению Токаева, такое написание более точно отражает суть государства.