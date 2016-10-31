Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК

Вице- министры обороны РК Нурлан Сауранбаев и Берик Шокпанкулов освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, как отметили в Акорде, распоряжением президента заместителем министра обороны назначен Талгат Жанжуменов, ранее занимавший пост заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан