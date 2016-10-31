Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК

Вице- министры обороны РК Нурлан Сауранбаев и Берик Шокпанкулов освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, как отметили в Акорде, распоряжением президента заместителем министра обороны назначен Талгат Жанжуменов, ранее занимавший пост заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан
Распоряжениями главы государства Нурлан Сауранбаев и Берик Шокпанкулов освобождены от должностей вице-министров обороны РК.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.