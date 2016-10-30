Аким СКО предложил продавать алматинский апорт в Россию

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Аким СКО предложил продавать алматинский апорт в Россию

В Северо-Казахстанскую область в рамках межрегионального сотрудничества приехала делегация Алматинской области, сообщает Петропавловск kz – ИА REX-Казахстан.

— В 2015 году мы отгрузили во все регионы Казахстана продукции на сумму в 39 млрд. тенге. Более половины приходится на Алматы, — привел цифры глава СКО Ерик Султанов. — В Алматинскую область наши кондитерские предприятия поставили продукции на 809,5 млн. тенге. Привозим мы к вам хлебобулочные и макаронные изделия, а также отруби, отходы от обработки зерновых, телевизионные и радиовещательные приемники. Мы готовы сотрудничать с промышленными предприятиями Алматинской области. Пока товарооборот в этой сфере не налажен. Надеюсь, сегодняшняя встреча будет способствовать установлению деловых контактов между предпринимателями.

Аким Алматинской области Амандык Баталов, в свою очередь, рассказал о возрождении в южном регионе такой отрасли как выращивание сахарной свеклы и производство сахарного песка. Также поделился, что возрождается и алматинский апорт, эти яблоки, известные со времен Союза, отличаются непередаваемым ароматом. В области строят самый крупный в Азии завод по переработке мелкого рогатого скота.

— Мы видим много точек соприкосновения с Северо-Казахстанской областью, — отметил в своем выступлении Баталов. – Это поставка огурцов, помидоров, мяса, товаров легкой промышленности, культурный и туристический обмен.

Ерик Султанов предложил рассмотреть вопрос строительства в Петропавловске крупного транспортно-логистического центра по овощам и фруктам, чтобы организовать поставку и круглогодичную продажу в Россию алматинского урожая, в том числе и апорта.

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