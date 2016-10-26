Депутат предложил доплачивать женам казахстанских военнослужащих

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Депутат предложил доплачивать женам казахстанских военнослужащих

Предлагается уравнять статусы жен дипломатов и жен военнослужащих-офицеров.

Доплачивать женам казахстанских военнослужащих в отдаленных гарнизонах предложил депутат мажилиса парламента Бакытжан Абдраим, сообщает Sputnik Казахстан.

В среду на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые, в частности, предлагают обеспечивать военнослужащих на должностях офицерского, рядового и сержантского состава в частях постоянной боевой готовности питанием за счет государства в рабочие дни.

"Жены наших военнослужащих сегодня, наверное, наиболее беззащитная часть общества. Почему-то когда наши дипломаты находятся на внешнеполитическом фронте, государство находит возможности создать им условия и оплачивает их женам ставку, государство выделяет деньги", - сказал Абдраим в ходе обсуждения поправок.

"А жены офицеров находятся в отдаленных гарнизонах, где они никогда не смогут устроиться по своей специальности, не могут работать, поэтому не платят в пенсионный фонд. У нее нет пенсии, профессиональных навыков", - добавил он.

В связи с этим депутат призвал приравнять жен военнослужащих-офицеров к женам дипломатов.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
популизм.. не более того, оплатили бы тем женам погибших полицеских для начала,а жен военнослужащих очень много и доплачивать им вряд ли будут.. у нас субсидии отменили на автобусах для пенсионеров они здоровым предлагают доплачивать.
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26.10.2016, 15:43
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