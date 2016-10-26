Депутат предложил доплачивать женам казахстанских военнослужащих

Предлагается уравнять статусы жен дипломатов и жен военнослужащих-офицеров.
Доплачивать женам казахстанских военнослужащих в отдаленных гарнизонах предложил депутат мажилиса парламента Бакытжан Абдраим, сообщает Sputnik Казахстан.
В среду на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые, в частности, предлагают обеспечивать военнослужащих на должностях офицерского, рядового и сержантского состава в частях постоянной боевой готовности питанием за счет государства в рабочие дни.
"Жены наших военнослужащих сегодня, наверное, наиболее беззащитная часть общества. Почему-то когда наши дипломаты находятся на внешнеполитическом фронте, государство находит возможности создать им условия и оплачивает их женам ставку, государство выделяет деньги", - сказал Абдраим в ходе обсуждения поправок.
"А жены офицеров находятся в отдаленных гарнизонах, где они никогда не смогут устроиться по своей специальности, не могут работать, поэтому не платят в пенсионный фонд. У нее нет пенсии, профессиональных навыков", - добавил он.
В связи с этим депутат призвал приравнять жен военнослужащих-офицеров к женам дипломатов.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.