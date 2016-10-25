Дональд Трамп в ближайшее время планирует посетить Казахстан

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп посетит Казахстан в ближайшее время, сообщает источник из предвыборного штаба кандидата.
Согласно источнику, Трамп посетит Казахстан неофициально, визит будет связан с решением деликатного вопроса, который мог бы навредить его президентской кампании, передает ZTB.kz.
Напомним, ранее влиятельная британская деловая газета Financial Times опубликовала журналистское расследование, уличающее кандидата в президенты США Дональда Трампа в операциях по отмыванию денег, похищенных семьей экс-акима Алматы Виктора Храпунова.
Утверждалось, что о связи компании Трампа с семьей казахского экс-чиновника, обвиняемого властями Казахстана в злоупотреблении служебным положением и хищениях из казны сотен миллионов долларов, свидетельствует переписка и банковские документы.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.