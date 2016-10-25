Где будут хранить отпечатки пальцев казахстанцев

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Где будут хранить отпечатки пальцев казахстанцев

Вся информация будет храниться в защищенной базе МВД в зашифрованном электронном виде, это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц, ее неправомерное использование.

МВД Казахстана гарантирует, что отпечатки пальцев казахстанцев не попадут к посторонним людям, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, уже определен круг людей, подлежащих дактилоскопической регистрации, а также список госорганов, ответственных за сбор, учет и хранение отпечатков пальцев.

Глава ведомства напомнил, что дактилоскопическая регистрация будет производиться при оформлении паспорта и удостоверения личности. Отпечатки пальцев у детей от 12 до 16 лет будут брать только с их согласия. Дети младше 12 лет дактилоскопической регистрации не подлежат.

«Среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить, прежде всего, лица, нарушившие закон и подлежащие выдворению из страны. Кроме того, отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать при получении визы, это поможет подтвердить их личность при пересечении границы», - отметил министр, уточнив, что предполагается также дактилоскопическая регистрация беженцев, трудовых мигрантов и иностранцев, проживающих в Казахстане с видом на жительство.

По словам Касымова, сбор дактилоскопической информации будет наложен на органы внутренних дел, при документировании, выдаче разрешений в рамках трудовой миграции. При выдаче виз сбор отпечатков пальцев будет проводиться при участии представителей МИД РК.

«Вся информация будет храниться в защищенной базе МВД в зашифрованном электронном виде, это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц, ее неправомерное использование», - подчеркнул глава МВД.

Внедрение в действие законопроекта о дактилоскопической регистрации казахстанцев запланирован на 2021 год.

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