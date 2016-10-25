Где будут хранить отпечатки пальцев казахстанцев

Вся информация будет храниться в защищенной базе МВД в зашифрованном электронном виде, это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц, ее неправомерное использование.
Как отметил министр внутренних дел
Глава ведомства напомнил, что дактилоскопическая регистрация будет производиться при оформлении паспорта и удостоверения личности. Отпечатки пальцев у детей от 12 до 16 лет будут брать только с их согласия. Дети младше 12 лет дактилоскопической регистрации не подлежат.
«Среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить, прежде всего, лица, нарушившие закон и подлежащие выдворению из страны. Кроме того,
По словам
«Вся информация будет храниться в защищенной базе МВД в зашифрованном электронном виде, это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц, ее неправомерное использование», - подчеркнул глава МВД.
Внедрение в действие законопроекта о дактилоскопической регистрации казахстанцев запланирован на 2021 год.
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