Назначен заместитель начальника Генштаба ВС РК

Им стал Генерал-майор Адылбек Алдабергенов.

Министр обороны РК представил заместителя начальника Генерального штаба ВС РК Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков представил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-майора Адылбека Алдабергенова , сообщается на сайте оборонного ведомства.

Генерал-майор Адылбек Алдабергенов является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища , Военной академии имени М.В. Фрунзе . Прошел все ступени воинской службы – от лейтенанта до генерала, внеся достойный вклад в становление и развитие Вооруженных Сил Республики.

Генерал-майор Адылбек Алдабергенов проходил службу командиром группы специального назначения войсковой части 42610, командиром группы специального назначения отряда специального назначения Среднеазиатского военного округа войсковой части 71170, командиром группы специального назначения отряда специального назначения группы советских войск в Германии войсковой части п.п. 83149, начальником штаба – заместителем командира отряда специального назначения войсковой части 21208, командиром парашютно-десантного батальона отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, командиром в/ч 14776, командующим Аэромобильными войсками ВС РК , первым заместителем главнокомандующего – начальником главного штаба УГК Сухопутными войсками ВС РК.