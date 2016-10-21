Генпрокуратура признала законным запрет на ношение хиджабов в казахстанских школах

Генеральная прокуратура Республики Казахстан признала законным запрет на ношение хиджаба в школах. Об этом в надзорном органе сообщили в ответ на запрос Today.kz.

«Требования администраций учебных заведений о соблюдении установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер, а также соответствующих норм правил внутреннего распорядка и/или устава и/или договора, являются правомерными», - говорится в письме.

Как отметили в Генпрокуратуре, согласно статье 22 Конституции, каждый имеет право на свободу совести, но осуществление этого права не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.

«Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан (пункт 7 статьи 3 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»). С учетом изложенных конституционных и законодательных норм полагаем, что требование об исполнении обучающимися предусмотренной законом обязанности относительно соблюдения формы одежды не может рассматриваться как нарушение права на свободу совести, то есть права придерживаться определенных религиозных убеждений», - пояснили в надзорном ведомстве.

В качестве примера в Генпрокуратуре упомянули распространенную международную практику по данному вопросу.

«Европейским судом по правам человека ограничения на ношение религиозной одежды в школах были признаны соразмерными целям защиты прав и свобод граждан и сохранения нейтралитета среднего образования», - заключили в ведомстве.

Напомним, Министерства образования и науки, Министерства юстиции и Министерства по делам религий и гражданского общества РК ранее заявили о недопустимости ношения хиджабов в школах.

«Ребенок зашел в школу, может снять религиозную атрибутику. После того, как переступил порог школы, может снова надеть. Здесь, я думаю, что мы никому морального ущерба не наносим», - отметила ранее вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

Ее слова поддержала и вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина: «Хотелось бы дополнить, что это не введение нового запрета. Это требования существовало давно. В данном случае сознательно или нет, эти требования нарушались. Теперь же, когда мы вернулись к обязательности школьной формы, просто этот вопрос принял свою «остроту». Запрет на ношение религиозной атрибутики в учебных заведениях у нас всегда был».