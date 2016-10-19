Запрещать госслужащим курить и пить чай на работе не будут

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Запрещать госслужащим курить и пить чай на работе не будут

Для госслужащих будет внедрён урок самодисциплины, чтобы они научились контролировать своё трудовое время, передает Информбюро.

"Никаких механизмов контроля внедряться не будет. Имелось в виду, что в рамках академии государственного управления внедрён обучающий курс, так называемый тайм-менеджмент, в рамках которого каждому государственному служащему прививаются, так скажем, навыки самодисциплины, контролировать своё рабочее время. Соответственно, никаких мер приниматься не будет. На законодательном уровне каких-либо требований по запрету на курение или чаепития не будет", -сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шайымова.

14 октября 2016 года в Сенате во время круглого стола, посвященного реализации закона о государственной службе зампред Агентства Шайымова заявила, что в госорганах начнут считать время, потраченное работниками на чаепитие и курение. Для этого даже планировалось разработать специальную систему учёта рабочего времени.

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