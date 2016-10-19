Министерство юстиции выступило против саморегулируемых нотариусов

С введением саморегулирования нотариусы будут осуществлять свою деятельность в рыночных условиях и не от имени государства.

Министерство нацэкономики разработало законопроект о введении саморегуляции нотариальной сферы, однако представители Министерства юстиции уверены, что отсутствие контроля за нотариусами со стороны государства поставит под угрозу их доказательную силу, передает корреспондент BNews.kz.

«На сегодня нотариат представляет Республиканская нотариальная палата и 16 региональных палат. Общее количество нотариусов с обязательным членством в территориальных нотариальных палатах составляет чуть более 4000. При рассмотрении вопроса о саморегулировании нотариальной деятельности следует принимать во внимание исторически сложившуюся модель нотариата. Основные принципы нотариата латинского типа закреплены во французском законе «О принципах организации нотариата», - пояснил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов.

По его словам, к основным началам закреплено следующее: нотариус действует от имени государства и подчиняется только закону, государственное служение, которое нотариус осуществляет независимым образом, не входя в иерархию государственных служащих, обеспечение беспристрастной квалифицированной юридической помощи.

«Ввиду того, что на нотариуса возлагается выполнение публичных функций, подготавливаемые им акты имеют доказательную силу, признается необходимость его членства в централизованной профессиональной организации. Придание нотариальным палатам статуса саморегулируемости организации с отстранением государства от контроля за нотариальной деятельностью полагаем нецелесообразной», - отметил замминистра.

Жанат Ешмагамбетов подчеркнул, что нотариат - это правовой институт по оказанию правовой юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, путем совершения нотариальных действий. Тем самым он стоит на охране и имущественных прав и является гарантией безопасности гражданско-правового оборота в обществе.

«Уменьшение контроля со стороны государства в отношении нотариата и придание нотариальным палатам статуса саморегулируемости организации может привести к трудностям при осуществлении самоконтроля в данной сфере. Таким образом, с введением саморегулирования нотариусы будут осуществлять свою деятельность в рыночных условиях и не от имени государства. Такие действия могут повлечь нарушения конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи», - добавил заместитель министра.