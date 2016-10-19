Министерство юстиции выступило против саморегулируемых нотариусов

С введением саморегулирования нотариусы будут осуществлять свою деятельность в рыночных условиях и не от имени государства.
Министерство нацэкономики разработало законопроект о введении саморегуляции нотариальной сферы, однако представители Министерства юстиции уверены, что отсутствие контроля за нотариусами со стороны государства поставит под угрозу их доказательную силу, передает корреспондент BNews.kz.
«На сегодня
По его словам, к основным началам закреплено следующее: нотариус действует от имени государства и подчиняется только закону, государственное служение, которое нотариус осуществляет независимым образом, не входя в иерархию государственных служащих, обеспечение беспристрастной квалифицированной юридической помощи.
«Ввиду того, что на нотариуса возлагается выполнение публичных функций, подготавливаемые им акты имеют доказательную силу, признается необходимость его членства в централизованной профессиональной организации. Придание нотариальным палатам статуса саморегулируемости организации с отстранением государства от контроля за нотариальной деятельностью полагаем нецелесообразной», - отметил замминистра.
Жанат Ешмагамбетов подчеркнул, что
«Уменьшение контроля со стороны государства в отношении нотариата и придание нотариальным палатам статуса саморегулируемости организации может привести к трудностям при осуществлении самоконтроля в данной сфере. Таким образом, с введением саморегулирования нотариусы будут осуществлять свою деятельность в рыночных условиях и не от имени государства. Такие действия могут повлечь нарушения конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи», - добавил заместитель министра.
Свое согласие с позицией МЮ РК в ходе общественного обсуждения выразили представители
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