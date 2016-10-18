Тулешов заявил, что хотел стать вице-президентом страны

Чтобы заработать популярность в народе, Тулешов подогревал больной земельный вопрос.

"Пивной король" Тохтар Тулешов, которого обвиняют в попытке госпереворота, сегодня выступил на суде о земельных митингах, сообщает телеканал "КТК".

Олигарха вызвали в качестве свидетеля по нашумевшему делу. Суд проходит в Атырау. Самого же миллионера судят военным судом в столице, поэтому свои показания он давал прямо из СИЗО с помощью видеосвязи. Тулешов заявил, что действительно видел себя в кресле вице-президента страны. И чтобы заработать популярность в народе, подогревал больной земельный вопрос. За это он якобы щедро платил организаторам.

В этом человеке сразу и не признаешь «пивного короля». Тохтар Тулешов сегодня впервые появился на публике после того, как его обвинили в попытке государственного переворота. Олигарха вызвали в суд в качестве свидетеля по нашумевшим митингам в Атырау. Но так как его самого сейчас судят в Астане, давать показания ему пришлось прямо в следственном изоляторе с помощью видеосвязи. И вот первое громкое заявление: он действительно хотел стать вице-президентом! Сначала изучал возможность занять это кресло законным путем – чтобы введение такой должности одобрил Парламент и даже сам глава государства! Но потом вдруг понял: миллионера Тулешова в народе не знают. И тут пришла мысль прославиться с помощью резонансной в Казахстане темы - продажи земли иностранцам. Стал искать помощника.

Тохтар Тулешов, подсудимый:

- Чтобы он провел пресс-конференцию, встретился с общественными деятелями, работал с народом, возможно, даже какие-то митинги, может быть, точно не оговаривали. Но я предвидел такой ход событий.

Тулешов говорит, что поручил товарищу, имя которого он не стал называть, найти людей, готовых ему помочь. Такие нашлись в Атырау: якобы местный общественный деятель Талгат Аян был готов взяться за дело за весьма солидный гонорар.

Тохтар Тулешов, подсудимый:

- В ответ он сказал, что требуются определенные материальные затраты, то есть поездки, проведение пресс-конференций и круглых столов, ну и разные дополнительные расходы. Я спросил через своего товарища, приблизительно сколько это будет финансово выглядеть. Мой товарищ сообщил, что для начала нужно будет 150 тысяч долларов. Я, в принципе, согласился.

"Пивного короля" арестовали в конце января. Говорит, даже подумать не мог, что нанятый активист после этого все равно продолжит работать. Несанкционированный митинг в Атырау прошел 24 апреля. За тем, что творится на западе страны, Тулешов наблюдал уже из камеры. Миллионер заявляет, что с общественниками Талгатом Аяном и Максом Бокаевым вообще не был знаком. Действовал исключительно через посредника. Активисты, которых и судят теперь за организацию митингов, все, естественно, отрицают. Но у Тулешова свой аргумент – в его возрасте уже не врут.

Тохтар Тулешов, подсудимый:

- Особого давления на меня не оказывается, сейчас не в таком возрасте, чтобы на меня оказывать давление. С такими амбициями, как у меня, если я хотел добиться таких высот, мне чего боятся-то.

Напоследок Тохтар Тулешов заявил, что больше публичных объяснений давать не будет. К слову, по версии следствия, миллионер стремился к власти, потому что хотел рассчитаться с долгами - больше двухсот миллионов тенге. А потратился он из-за страсти к богемной жизни и содержания небывалых размахов ОПГ.