Американские СМИ рассказали об угрозе, нависшей над Казахстаном

По мнению издания, одной из главных проблем нового президента США может стать «угроза России против Белорусии и Казахстана».

По мнению Value Walk, одной из главных проблем нового президента США может стать «угроза России против Белорусии и Казахстана», сообщает ИноТВ.

Плохое состояние экономики России заставляет Белоруссию и Казахстан отворачиваться от Москвы в сторону Запада. Увидев в этом угрозу своей безопасности, Кремль способен совершить «интервенцию» в обе бывшие советские республики, мотивируя ее защитой этнических русских от «националистов и экстремистов», и используя ее для укрепления «режима Путина», утверждает издание.

«Угроза России против Белоруссии и Казахстана может стать одной из главных проблем нового президента США», – пишет Value Walk.

По мнению издания, ключевая цель внешней политики президента Путина – «изображать Америку как бумажного тигра, подстрекающего другие страны и провоцирующего тотальную конфронтацию России и НАТО ». Если США не дадут ответ Кремлю, то «посягательство Путина» на две постсоветские республики может привести к разрушению миропорядка, утвердившегося после холодной войны .

«В течение следующих двух лет Белоруссия и Казахстан могут столкнуться с серьезными политическими и экономическими проблемами, чреватыми решениями, которые заставят Путина напасть, чтобы защитить интересы безопасности России и поддержать свой рейтинг», – утверждает издание.

Не будучи в состоянии рассчитывать на финансовую помощь со стороны России ввиду низких цен на нефть и экономического кризиса, Александр Лукашенко начал осуществлять «предварительную либерализацию» Белоруссии, открыв страну для инвестиций и кредитов Запада. Также Лукашенко стремится к отмене санкций ЕС и проявляет «дружелюбное отношение» к Киеву. Для «все более параноидального Путина» это может означать ослабление военной надежности страны, находящейся между Россией и НАТО . Еще большая опасность, по мысли Путина, может заключаться в «демократической революции» Лукашенко, которая оторвет Белоруссию от России и привяжет ее к Западу.

В свою очередь Казахстан, по мнению издания, может быть дестабилизирован исламистским экстремизмом . И в Белоруссии, и в Казахстане проживает значительная русская диаспора, доставшаяся им от эпохи СССР. Россия может использовать тему защиты русских от белорусских «националистов» и казахских «религиозных экстремистов» в качестве «оправдания агрессии», как она сделала это на Украине, отмечает Value Walk.

Возможность «дестабилизации» Россией Белоруссии и Казахстана еще более вероятна ввиду грядущих президентских выборов 2018 года. Пять лет экономического кризиса привели Россию к «остановке социальной мобильности», низким ценам на нефть, недостаточному финансированию сферы образования и здравоохранения и урезанию пенсий. Таким образом, кризис в соседней стране, который «требует военной интервенции Москвы» – либо для «обороны» от НАТО, либо для защиты этнических русских от «экстремистов», может стать единственным способом сплотить Россию вокруг Путина. «Экономическое, политическое и социальное недовольство будет подавлено волной милитаристского патриотизма», – резюмирует Value Walk.