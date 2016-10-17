Американские СМИ рассказали об угрозе, нависшей над Казахстаном

По мнению издания, одной из главных проблем нового президента США может стать «угроза России против Белорусии и Казахстана».
По мнению Value Walk, одной из главных проблем нового президента США может стать «угроза России против Белорусии и Казахстана», сообщает ИноТВ.
Плохое состояние экономики России заставляет Белоруссию и Казахстан отворачиваться от Москвы в сторону Запада. Увидев в этом угрозу своей безопасности, Кремль способен совершить «интервенцию» в обе бывшие советские республики, мотивируя ее защитой этнических русских от «националистов и экстремистов», и используя ее для укрепления «режима Путина», утверждает издание.
«Угроза России против Белоруссии и Казахстана может стать одной из главных проблем нового президента США», – пишет Value Walk.
По мнению издания, ключевая цель внешней политики президента Путина – «изображать Америку как бумажного тигра, подстрекающего другие страны и провоцирующего тотальную конфронтацию России и
«В течение следующих двух лет Белоруссия и Казахстан могут столкнуться с серьезными политическими и экономическими проблемами, чреватыми решениями, которые заставят Путина напасть, чтобы защитить интересы безопасности России и поддержать свой рейтинг», – утверждает издание.
Не будучи в состоянии рассчитывать на финансовую помощь со стороны России ввиду низких цен на нефть и экономического кризиса,
В свою очередь Казахстан, по мнению издания, может быть дестабилизирован исламистским
Возможность «дестабилизации» Россией Белоруссии и Казахстана еще более вероятна ввиду грядущих президентских выборов 2018 года. Пять лет экономического кризиса привели Россию к «остановке социальной мобильности», низким ценам на нефть, недостаточному финансированию сферы образования и здравоохранения и урезанию пенсий. Таким образом, кризис в соседней стране, который «требует военной интервенции Москвы» – либо для «обороны» от НАТО, либо для защиты этнических русских от «экстремистов», может стать единственным способом сплотить Россию вокруг Путина. «Экономическое, политическое и социальное недовольство будет подавлено волной милитаристского патриотизма», – резюмирует Value Walk.
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