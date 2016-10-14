Назарбаев провел первую встречу после болезни

Глава государства встретился с Генеральным прокурором.
Президент Казахстана встретился с Генеральным прокурором Жакипом Асановым, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Асанов проинформировал главу государства о деятельности правоохранительных органов, а также доложил о ходе исполнения поручений в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов".
Президент Казахстана отметил необходимость продолжения работы по обеспечению законности и правопорядка, а также повышению правовой грамотности населения страны.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.