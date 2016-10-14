Назарбаев провел первую встречу после болезни

Глава государства встретился с Генеральным прокурором.

Президент Казахстана встретился с Генеральным прокурором Жакипом Асановым, сообщает пресс-служба Акорды .

В ходе встречи Асанов проинформировал главу государства о деятельности правоохранительных органов, а также доложил о ходе исполнения поручений в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов".

Президент Казахстана отметил необходимость продолжения работы по обеспечению законности и правопорядка, а также повышению правовой грамотности населения страны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.