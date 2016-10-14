В Казахстане посчитают время госслужащих, потраченное на перекур и чай

Замерять время будут для внедрения тайм-менеджмента в системе госслужбы.

Как рассказала заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, с внедрением новой модели государственной службы также прорабатываются вопросы внедрения в государственных органах так называемого тайм-менеджмента, передает Zakon.kz.

«В чем он заключается? Это замер времени работников. Необходимо, наверное, обращать на это внимание, ведь служащие на сегодняшний день на работе не только сидят за компьютером и выполняют свою работу. На самом деле - они выходят курить, там, выходят попить чаю, не секрет», - сказала она в Сенате на круглом столе по вопросам реализации закона о госслужбе РК.

По ее словам, необходимо «все это замерять».

«Поэтому все это необходимо замерять, хронометраж рабочего времени госслужащих проводить и внедрять принципы тайм-менеджмента», - подчеркнула замглавы Агентства.