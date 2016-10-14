Внести отпечатки пальцев в удостоверения и паспорта казахстанцев предлагает МВД

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Внести отпечатки пальцев в удостоверения и паспорта казахстанцев предлагает МВД

Внедрение отпечатков пальцев в документы направлено, в первую очередь, на борьбу с преступлениями против половой неприкосновенности женщин, в том числе, несовершеннолетних детей.

Разработчики закона «О дактилоскопической и геномной регистрации» предлагают внести отпечатки пальцев граждан в документы, удостоверяющие личности, передает ИА «NewTime.kz».

Введение дополнительного дактилоскопического параметра в биометрические паспортно-визовые документы Казахстана позволит создать и внедрить систему биометрической верификации и идентификации, заявил вице-министр внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов.

«Защитить документы от подделок, а их владельцев - от мошеннических и иных преступных действий, расширить виды государственных и частных услуг, оказываемых с использованием информационных систем, а также облегчить визовый режим и повысить эффективность миграционной безопасности в условиях усиления террористических угроз, широкого распространения деструктивных религиозных течений и сект», - пояснил он в ходе общественных слушаний по законопроекту о дактилоскопической и геномной регистрации.

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