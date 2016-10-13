Ветераны, в том числе постоянно проживающие иностранцы и лица без гражданства, взамен натуральных льгот вправе получить специальное пособие.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон о взаимном признании льгот ветеранам ВОВ стран СНГ, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года", - говорится в сообщении.

Согласно вносимым изменениям государствам СНГ дается возможность "предоставлять льготы и гарантии в натуральном виде, исходя из перечня льгот и гарантий, указанного в соглашении, или в виде денежных выплат в соответствии с национальным законодательством государств-членов Содружества независимых государств. Также уточнен перечень гарантий ветеранам, временно пребывающим на территории государств соглашения, то есть в странах-членах СНГ.