В Казахстане с 2017 года введут безвизовый режим для 48 государств

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В Казахстане с 2017 года введут безвизовый режим для 48 государств

С января 2017 года в Казахстане будет запущен безвизовый режим для стран ОЭСР и 14 экономически развитых и политически стабильных государств, сообщает primeminister.kz.

К 20 экономически развитым странам, для которых действует безвизовый режим в РК, относятся Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия,ОАЭ, Сингапур, Великобритания, США, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония и Южная Корея.

Кроме того, ежегодно увеличивается количество гостей из России, Турции, Италии (в том числе после успешной выставки ЭКСПО Милан-2015), Германии, Нидерландов, США и Великобритании.

«Наблюдается рост по внутреннему туризму. За первое полугодие рост составил порядка 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярными направлениями по-прежнему остаются Боровое, Алматы, Алаколь, Бухтарма», – сообщают в МИР РК.

По данным министерства, в стране увеличивается количество гостиниц.

«Если 10 лет назад в Казахстане была всего 871 гостиница, то сегодня их уже 2 441. Объем услуг, оказанных гостиницами, составил 73 млрд тенге в 2015 году (5 лет назад составлял 47 млрд тенге)», – озвучили в ведомстве.

Стоит отметить также, что в рамках подготовки к ЭКСПО утвержден перечень из 73 турмаршрутов с охватом всех основных достопримечательностей страны и ведется работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры.

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