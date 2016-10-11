В Казахстане с 2017 года введут безвизовый режим для 48 государств

С января 2017 года в Казахстане будет запущен безвизовый режим для стран
К 20 экономически развитым странам, для которых действует безвизовый режим в РК, относятся Австралия, Венгрия, Италия,
Кроме того, ежегодно увеличивается количество гостей из России, Турции, Италии (в том числе после успешной выставки ЭКСПО
«Наблюдается рост по внутреннему туризму. За первое полугодие рост составил порядка 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярными направлениями по-прежнему остаются Боровое, Алматы,
По данным министерства, в стране увеличивается количество гостиниц.
«Если 10 лет назад в Казахстане была всего 871 гостиница, то сегодня их уже 2 441. Объем услуг, оказанных гостиницами, составил 73 млрд тенге в 2015 году (5 лет назад составлял 47 млрд тенге)», – озвучили в ведомстве.
Стоит отметить также, что в рамках подготовки к ЭКСПО утвержден перечень из 73 турмаршрутов с охватом всех основных достопримечательностей страны и ведется работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры.
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