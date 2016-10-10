Сагинтаев раскритиковал меморандумы казахстанских чиновников

По мнению главы Кабмина, меморандумы заключаются чиновниками "ради галочки", чтобы отчитаться перед руководством, передает Казинформ.

"Мы же помним, когда меморандумы заключаем, мы все готовы отчитаться перед руководством, что мы подписали, что мы такие крутые и у нас все хорошо. А мы сейчас видим по материалам, что многие не выполняются. Ну где тогда эти "бравые" отчеты, где брали на себя обязательства, хвастались?" - отметил Сагинтаев на заседании правительства.

Премьер-министр предложил министру здравоохранения и социальной защиты докладывать, в каких министерствах и регионах не выполняются меморандумы.

"Тогда Тамара Касымовна (Дуйсенова - прим. автора) будет в глаза говорить, где, в каких министерствах, в каких регионах эти меморандумы не выполняются. Чтобы на следующий год у нас не было праздных меморандумов. Мы же не для этого заключаем меморандумы. Обе стороны договорились, что сокращений не будет. Если есть вопросы, значит надо или акиму, или министерствам отработать, если у компаний возникли вопросы, чтобы отработали и не допускали сокращений. Есть разные моменты, поэтому я попросил бы, чтобы на это обратили внимание", - резюмировал Сагинтаев.