Количество иностранцев на предприятиях и компаниях в РК не должно превышать 10%

Разрешения выдает местный исполнительный орган в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития РК от 27 июня 2016 года утверждены Правила и условий выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам устанавливаются следующие категории работников:

Первая категория - руководители и их заместители;

Вторая категория - руководители структурных подразделений, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

Третья категория - специалисты, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

Четвертая категория - квалифицированные рабочие, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

Разрешения выдает местный исполнительный орган в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Количество действующих, ранее выданных разрешений на территории соответствующей административно-территориальной единицы не должно превышать количества распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения квоты на привлечение иностранной рабочей силы на соответствующий календарный год.

Выдача или продление местным исполнительным органом разрешений осуществляется при соблюдении следующих условий:

- количество граждан Казахстана не менее 70% списочной численности работников относящихся к первой и второй категориям;

- количество граждан Казахстана не менее 90% списочной численности работников относящихся к третьей и четвертой категориям.

При расчете местного содержания в кадрах, в числе иностранных работников не учитываются граждане государств-участников Договора о Евразийском экономическом союзе , ратифицированного Казахстаном 14 октября 2014 года.

Информация о местном содержании в кадрах работодателем представляется в местный исполнительный орган по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

- для первой категории - на двенадцать месяцев, с продлением ежегодно на срок двенадцать месяцев;

- для второй и третьей категории - на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;

- для четвертой категории - на двенадцать месяцев без права продления;

- для сезонных иностранных работников - до двенадцати месяцев, без права продления.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения принимается местным исполнительным органом в течение семи рабочих дней со дня принятия документов работодателя.

Местный исполнительный орган принимает решение на основании рекомендаций Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, создаваемой местным исполнительным органом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года, при этом пункт 40 и подпункт 2) пункта 50 Правил действует до 1 января 2021 года.