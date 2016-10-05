Сагадиев: Отпускайте граждан с работы вовремя, их ждут дети!

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Сагадиев: Отпускайте граждан с работы вовремя, их ждут дети!

Чрезмерная занятость на работе многих граждан, в том числе и работников госсектора, мешает им воспитывать детей, отметил Ерлан Сагадиев.

На эту тему министр образования и науки РК высказался в ходе заседания правительства.

«Так как родители постоянно находятся на работе, у них не остается времени на воспитание своих детей. Среди них много и государственных служащих, - цитирует главу МОН Today.kz.

В настоящие время в родительских собраниях участвуют в среднем 12 процентов родителей от общего числа. По нашим расчетам, за 11 лет около 50 процентов родителей не приходили в школы вообще.

Мы полагаем, правильно, если работодатели будут своевременно, после шести часов отпускать родителей домой. Данная практика необходима. Задержка родителей на работе имеет значительную социальную цену, которую платят наши дети.

Мы считаем, необходимо гораздо строже придерживаться трудового кодекса, чтобы родители могли приходить пораньше к детям, принять активное участие в процессе их воспитания и контроля. Желательно начать с государственных органов».

Если родители будут уделять своим детям достаточно времени, детская преступность быстрее пойдет на убыль, также отметил министр.

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