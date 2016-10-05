Теракты в Актобе и в Алматы показали необходимость внесения поправок в законодательство

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассматривается в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», передает 365info.kz.

- Внесенный на ваше рассмотрение законопроект разработан по поручению Главы государства, данному на заседании Совета безопасности. Законопроект подготовлен рабочей группой, созданной распоряжением главы Правительства, в состав которой вошли заместители руководителей государственных органов. При подготовке проекта были учтены террористические преступления, которые имели место у нас в стране и в мире в последнее время, была учтена положительная практика борьбы с ними, - сказал заместитель председателя Комитет национальной безопасности РК Марат Колкобаев, представляя законопроект депутатам.

По его словам, последние события в Актобе и в Алматы стали индикаторами необходимости внесения изменений в законодательство в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Как сообщил Колкобаев, законопроект является результатом анализа отечественной практики и положительного зарубежного опыта на предмет нейтрализации условий для проявлений террористической деятельности. По его словам, сегодня тенденция распространения терроризма за пределы зон конфликтов стала наиболее отчетливой.

Как сообщил зампред КНБ, законопроектом предусматривается внесение поправок в пять кодексов и 19 законов. В Уголовном кодексе усиливаются меры наказания за террористические преступления, вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм. В Уголовно-процессуальном кодексе для органов национальной безопасности предусматривается альтернативная подследственность по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, а также нелегальной миграции.

Данные меры связаны с тем, что незаконный оборот наркотиков и оружия, каналы нелегальной миграции являются основным источником финансирования, а также обеспечения необходимыми силами и средствами международного терроризма. В Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за правонарушения в сфере оборота оружия и миграции населения. Устанавливается административная ответственность за допущение собственником жилища проживания физических лиц без регистрации, нарушение порядка открытия и функционирования тиров, незаконное ношение специальной одежды работниками частных охранных организаций. В Законе о государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия усиливается контроль за оборотом оружия и его хранением, а также субъектами предпринимательства, занятыми в этой сфере. Вводятся требования к местам нахождения оружейных магазинов, устанавливается запрет на продажу оружия в готовом для стрельбы состоянии. Количество огнестрельного оружия, которым могут владеть граждане, уменьшается с пяти нарезных и пяти гладких стволов до двух нарезных и двух гладких стволов.

Законопроектом также вводятся особые требования к охранным организациям. В частности, конкретизированы условия, при которых лица могут быть приняты на должность охранников. Также устанавливается обязанность охранников частных охранных организаций по незамедлительному информированию органов внутренних дел о срабатывании охранной сигнализации на охраняемых объектах, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Запрещается деятельность религиозных групп и объединений, связанных с терроризмом и экстремизмом. Прописаны основания для принятия Министерством культуры и спорта нормативно-правового акта, определяющего порядок осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма.

Законопроектом устанавливаются ограничения в предоставлении госуслуг физическим лицам, нарушившим порядок регистрации по месту временного пребывания и по месту постоянного жительства. Уточняются основания для выдворения иностранцев при нарушении ими законодательства Казахстана, и для принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, совершивших уголовные правонарушения.

Кроме того, уточняется возможность привлечения военнослужащих Национальной гвардии для обеспечения правового режима антитеррористической операции.

Закон «О связи» дополняется возможностью предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, приостановить работу сетей и средств связей в случаях, не терпящих отлагательств, и которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.Такие же меры будут приниматься в случае вероятности совершения преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, с последующим уведомлением Генеральной прокуратуры в течение 24 часов.

Кроме того, для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми IMEI-кодами, в этот же закон вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны. А также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей. Это позволит оперативно устанавливать объекты заинтересованности правоохранительных и специальных органов, сократит ввоз контрафактных устройств и уменьшит кражи чужого имущества. Для выявления незарегистрированных абонентских номеров уполномоченному органу также предоставляется доступ к служебной информации абонентов услуг связи.

IMEI-код — число, уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, а также в некоторых спутниковых телефонах.