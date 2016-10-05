Расширить в Казахстане сеть вытрезвителей предложили в МВД РК

В 2016 году на принудительное лечение от алкоголизма были направлены почти три тысячи казахстанцев.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов предложил расширить сеть центров временной адаптации и интоксикации в Казахстане. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передает корреспондент Today.kz.

"Другая проблема - это центры временной адаптации и интоксикации, это вытрезвители. Сейчас в стране функционирует всего 31 центр. Бытует мнение, что они не нужны. Однако опыт зарубежных стран, где нет медицинских вытрезвителей, показывает, что там вынуждены так или иначе создавать подобные учреждения либо службы помощи. Поэтому в наших условиях мы придерживаемся однозначного мнения, что сеть в стране целесообразно расширять и рассматривать их прежде всего как социально-медицинское учреждение. Комплексов законодательных мер, направленных на профилактику пьянства и алкоголизма, у нас предостаточно: ограничение времени на реализацию алкогольной продукции, установление возрастного ценза для лиц, которым запрещена продажа алкогольных напитков, направление алкоголиков на принудительное лечение. Но, как показывают практика, все эти меры ожидаемого нами эффекта нам не дают", - сказал Касымов.

Ппо словам министра, за последние пять лет увеличились количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Касымов отметил, что 10 процентов тяжких преступлений совершаются на бытовой почве при злоупотреблении алкоголем. В 2016 года количество таких преступлений, по его словам, выросло на 13 процентов. Наибольший их рост отмечается в Мангистауской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской и Атырауской областях. Министр подчеркнул, что в 2016 году в Казахстане на принудительное лечение от алкоголизма были направлены почти три тысячи человек.