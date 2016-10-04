"Изобретательные" чиновники: кому место в антирейтинге

Казахстанские бизнесмены предлагают создать рейтинг самых "изобретательных" чиновников, создающих барьеры для бизнеса. В него могут попасть ФТС и Россельхознадзор.

Создать рейтинг ведомств, которые препятствуют развитию торговых отношений Казахстана и России предложил председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК Аблай Мырзахметов , передает Sputnik-Казахстан.

По его словам, существующие между двумя странами барьеры стали одной из тем обсуждения на заседании казахстанско-российского делового совета, которое прошло во вторник в рамках Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ.

"К сожалению, мы видим проблемы. Более 400 барьеров сейчас есть в реестре. Количество их не снижается", - сказал Мырзахметов журналистам в кулуарах заседания. Среди сфер, где до сих пор существуют барьеры для казахстанских предпринимателей, он назвал судоходство, где до сих пор нет понятных правил по доступу казахстанского речного судоходства на российскую речную территорию. Также он отметил создание Россией более 30 ветеринарных пунктов предварительного уведомления, что является "дополнительным" барьером для казахстанских экспортеров мясной продукции.

"Мы предлагаем ввести рейтинги органов, которые очень "выдумчивы" на всякие барьеры и доносить их до руководителей правительств, глав государств. Мне кажется, публикация рейтингов - один из эффективных способов", - добавил председатель.