"Изобретательные" чиновники: кому место в антирейтинге

Казахстанские бизнесмены предлагают создать рейтинг самых "изобретательных" чиновников, создающих барьеры для бизнеса. В него могут попасть ФТС и Россельхознадзор.
Создать рейтинг ведомств, которые препятствуют развитию торговых отношений Казахстана и России предложил председатель правления
По его словам, существующие между двумя странами барьеры стали одной из тем обсуждения на заседании казахстанско-российского делового совета, которое прошло во вторник в рамках Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ.
"К сожалению, мы видим проблемы. Более 400 барьеров сейчас есть в реестре. Количество их не снижается", - сказал Мырзахметов журналистам в кулуарах заседания. Среди сфер, где до сих пор существуют барьеры для казахстанских предпринимателей, он назвал судоходство, где до сих пор нет понятных правил по доступу казахстанского речного судоходства на российскую речную территорию. Также он отметил создание Россией более 30 ветеринарных пунктов предварительного уведомления, что является "дополнительным" барьером для казахстанских экспортеров мясной продукции.
"Мы предлагаем ввести рейтинги органов, которые очень "выдумчивы" на всякие барьеры и доносить их до руководителей правительств, глав государств. Мне кажется, публикация рейтингов - один из эффективных способов", - добавил председатель.
В данный рейтинг могли бы попасть таможенная служба и
По словам Мырзахметова, Нацпалата понимает озабоченность российской стороны тем, чтобы в Россию через Казахстан не попадали санкционные товары. Однако, по его словам, для решения вопроса можно пойти более эффективным путем, например, объединив электронные базы государственных органов.
"Мы хотим сегодня донести до глав наших государств мысль о том, что пора принять четкую дорожную карту, поставить сроки, определить ответственных за эти барьеры и по ним уже надо четко двигаться", - сказал он. Несмотря на существующие барьеры, бизнес "настроен оптимистично" и пользуется возможностями интеграционного процесса, заключил Мырзахметов. Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот между двумя странами по итогам 2015 года составил 14,57
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