Назначен ответсекретарь в Министерстве по делам религий и гражданского общества

Автор:
Назначен ответсекретарь в Министерстве по делам религий и гражданского общества

Ранее Марат Азильханов занимал пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Распоряжением главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Азильханов Марат Алмасович, 1965 года рождения. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет (1988 г.), Национальную академию Республики Казахстан (2000 г.).

Трудовую деятельность начал в 1988 году. 1988-1992 гг. – врач-интерн городской больницы, врач-хирург поликлиники №5 г. Кызылорда. 2011-2013 гг. – заместитель председателя Агентства по делам религий РК. 2013-2014 гг. – председатель Агентства по делам религий Республики Казахстан. С 13 августа 2014 года был вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.09.2016, 14:27
  
Назначен новый руководитель нацбюро по противодействию коррупции 1
16.09.2016, 14:40
  
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената возглавила Дарига Назарбаева 13
14.09.2016, 14:48
  
Выбран новый президент УЕФА
13.09.2016, 18:07
  
Актюбинцы празднуют Курбан-айт
13.09.2016, 17:18
  
Министерство по делам религий и гражданского общества будет создано в Казахстане 13
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Узбекистан и Казахстан готовят к подписанию договор о демаркации госграницы
Генпрокурор приехал помочь актюбинцам решать их проблемы 14
Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению президента 2
Назначен новый руководитель нацбюро по противодействию коррупции 1
Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина 1
Дарига Назарбаева ждет благодарности от будущих поколений за реформы в образовании 2
Спорткомплекс в Майкудуке предложили назвать в честь Геннадия Головкина
Запрет на выезд из РК должников должен применяться в исключительных случаях
Казахстанских депутатов будут наказывать за нарушение этики
Смертная казнь не остановит преступников - Кайрат Мами 14