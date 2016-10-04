Назначен ответсекретарь в Министерстве по делам религий и гражданского общества

Ранее Марат Азильханов занимал пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Распоряжением главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды .

Азильханов Марат Алмасович, 1965 года рождения. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет (1988 г.), Национальную академию Республики Казахстан (2000 г.).