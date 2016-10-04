Назначен ответсекретарь в Министерстве по делам религий и гражданского общества

Ранее Марат Азильханов занимал пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Азильханов Марат Алмасович, 1965 года рождения. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет (1988 г.), Национальную академию Республики Казахстан (2000 г.).
Трудовую деятельность начал в 1988 году. 1988-1992 гг. – врач-интерн городской больницы, врач-хирург поликлиники №5 г. Кызылорда. 2011-2013 гг. – заместитель председателя Агентства по делам религий РК. 2013-2014 гг. – председатель Агентства по делам религий Республики Казахстан. С 13 августа 2014 года был вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.