Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению президента

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Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению президента

Сегодня Асанов встретится с общественностью региона, предпринимателями, студентами и школьниками.

Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению Президента, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По поручению Главы государства в Актюбинскую область выехало более двухсот лучших специалистов практически всех центральных госорганов и негосударственных организаций для решения социально-экономических вопросов региона.

Сегодня пройдут встречи Генерального Прокурора Асанова с общественностью региона, предпринимателями, студентами и школьниками.

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