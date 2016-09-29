Сегодня Асанов встретится с общественностью региона, предпринимателями, студентами и школьниками.

Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению Президента, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры .

По поручению Главы государства в Актюбинскую область выехало более двухсот лучших специалистов практически всех центральных госорганов и негосударственных организаций для решения социально-экономических вопросов региона.

Сегодня пройдут встречи Генерального Прокурора Асанова с общественностью региона, предпринимателями, студентами и школьниками.