Назначен новый руководитель нацбюро по противодействию коррупции

Национальное бюро по противодействию коррупции возглавил Талгат Татубаев.
«Татубаев Талгат Маратович назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
Также кадровые назначения произошли и в самом Агенстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Так, заместителями председателя стали Айгуль Шаимова и Алик Шпекбаев.
Талгат Татубаев родился в 1976 году в Караганде. Окончил в 1997 году Карагандинскую высшую школу главного следственного комитета Республики Казахстан.
Айгуль Шаимова родилась в 1979 году в Целиноградской области (ныне - Акмолинская область). Работала в финансовой полиции, в генпрокуратуре, совбезе РК, была вице-министром по делам госслужбы РК.
Алик Шпекбаев родился в 1957 году. Последняя должность - заместитель председателя Нацбюро по противодействию коррупции.
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