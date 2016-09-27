Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина

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Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина

По его словам, за три года очередь из желающих получить жилье в стране выросла в 2,5 раза.

На заседании правительства глава кабмина Бакытжан Сагинтаев поинтересовался, почему число казахстанцев, стоящих в очереди на жилье, не снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если статистику посмотрим за последние два-три года, количество очередников резко растет. За три года рост (составил) в два с половиной раза. Идет ли инвентаризация в этом вопросе? Может, один человек в нескольких городах стоит в очереди?», - сказал он.

На этот счет министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев пояснил, что в Казахстане механизм постановки на очередность предусмотрен в законе «О жилищных отношениях».

«Нет градации по уровню доходов. Определенная градация законодательства потребуется. Пойдем с законодательными инициативами, чтобы на социальное жилье могли претендовать те, кто действительно нуждается. Всем остальным будет предложен механизм сбережений через «Жилстройсбербанк» или удешевленное ипотечное кредитование», - заключил он.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
вот только недавно порадовался за своих родственников, показалось видимо,что ошибаюсь, могут власти справедливо распределять квартиры (мои мне сказали мол вечно ты критикуешь, что у нас просто так ничего не бывает, вот смотри мол дают квартиру, инвалид супруг, дети на руках) именно нуждающимся. Ан,нет не "разочаровали" отказали на уровне банка,дохо маленький))) так,что и раньше говорили,что ты в школе "пашешь"  неблагодарная работа оказался прав... Все кто ушел с школы и больницы нормально зарабатывают. Уже скоро на пенсию,а все веритam 
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27.09.2016, 12:40
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