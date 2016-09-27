Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина

По его словам, за три года очередь из желающих получить жилье в стране выросла в 2,5 раза.

На заседании правительства глава кабмина Бакытжан Сагинтаев поинтересовался, почему число казахстанцев, стоящих в очереди на жилье, не снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если статистику посмотрим за последние два-три года, количество очередников резко растет. За три года рост (составил) в два с половиной раза. Идет ли инвентаризация в этом вопросе? Может, один человек в нескольких городах стоит в очереди?», - сказал он.

На этот счет министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев пояснил, что в Казахстане механизм постановки на очередность предусмотрен в законе «О жилищных отношениях».