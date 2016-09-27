Ситуация с очередниками на жильё в РК озадачила главу кабмина

По его словам, за три года очередь из желающих получить жилье в стране выросла в 2,5 раза.
На заседании правительства глава кабмина
«Если статистику посмотрим за последние два-три года, количество очередников резко растет. За три года рост (составил) в два с половиной раза. Идет ли инвентаризация в этом вопросе? Может, один человек в нескольких городах стоит в очереди?», - сказал он.
На этот счет министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев пояснил, что в Казахстане механизм постановки на очередность предусмотрен в законе «О жилищных отношениях».
«Нет градации по уровню доходов. Определенная градация законодательства потребуется. Пойдем с законодательными инициативами, чтобы на социальное жилье могли претендовать те, кто действительно нуждается. Всем остальным будет предложен механизм сбережений через «
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.