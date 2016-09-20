Смертная казнь не остановит преступников - Кайрат Мами

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Смертная казнь не остановит преступников - Кайрат Мами

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами, считает, что вопрос отмены моратория на смертную казнь нужно изучать.

После нескольких резонансных преступлений, таких как расчленение человека в Алматы, изнасилование девочки в Актау, акт терроризма в Алматы и т.д., казахстанцы много стали говорить об отмене моратория на смертную казнь. Этот вопрос во время интернет-конференции прокомментировал Кайрат Мами, передает Zakon.kz.

"Уважаемый Кайрат Мами. Сейчас много развелось террористов, педофилов, насильников. Многие общественные деятели и депутаты высказываются об отмене моратория на смертную казнь по этим делам. Лично я с ними согласен! Что вы думаете на этот счет?" - задал вопрос Александр из Алматы.

"Этот вопрос сегодня на устах у всех, особенно после событий в Алматы - уголовное дело по терроризму, после событий в Актау - изнасилование ребенка. Сегодня Уголовный кодекс предусматривает очень строгое наказание к таким преступникам, вплоть до пожизненного лишения свободы в отношении таких лиц. Вопрос о возврате смертной казни по таким видам преступлений, конечно, следует изучать. Я не уверен, что применение смертной казни, предусмотрение ее в Уголовном кодексе снимет все эти вопросы, все эти проблемы, не остановит их. Они (преступники - прим.ред.) совершают преступления не из-за того, что знают, что им не грозит лишение жизни. Они либо совершают такие преступления по глубокому заблуждению, либо они считают, что они не будут нести за это наказание, скроются от суда и от следствия, - сказал Мами.

При этом он добавил, что этот вопрос надо изучить и затем принять конкретное решение.

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