Как обеспечить население жильем обсудили мажилисмены

Обеспечение населения жильем - эту тему обсудили сегодня на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам экономического роста и реализации ГПИР «Нұрлы жол».
«Основная проблема строительства жилья - это отсутствие слаженности механизмов реализации», - заявил председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Нуртай Сабильянов.
«По программе «Нұрлы жол» было выделено 180 млрд. тенге на 2015-2016 годы для строительства арендного и кредитного жилья, а 10 февраля 2016 года дополнительно было выделено еще 202 млрд. тенге. В целом по республике в 2015 году инвестировано в жилищное строительство 740 млрд. тенге, в январе-июле 2016 года - 422 млрд. тенге», - отметил Сабильянов.
При этом, по словам мажилисмена, настороженность вызывает неравномерное распределение денежных ресурсов среди операторов госпрограммы, отметили в пресс-службе Мажилиса.
«Считаем, что Министерству нацэкономики необходимо ужесточить контроль за эффективностью использования бюджетных средств», - добавил Сабильянов.
Среди рекомендаций мажилисменов - использование накопленного потенциала по применению принципов государственно-частного партнерства, в том числе долевого участия в жилищном строительстве.
Депутаты также обеспокоены чрезмерным количеством операторов и агентов по реализации жилищного строительства.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.