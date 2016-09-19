Как обеспечить население жильем обсудили мажилисмены

Обеспечение населения жильем - эту тему обсудили сегодня на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам экономического роста и реализации ГПИР «Нұрлы жол».

«Основная проблема строительства жилья - это отсутствие слаженности механизмов реализации», - заявил председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Нуртай Сабильянов.

«По программе «Нұрлы жол» было выделено 180 млрд. тенге на 2015-2016 годы для строительства арендного и кредитного жилья, а 10 февраля 2016 года дополнительно было выделено еще 202 млрд. тенге. В целом по республике в 2015 году инвестировано в жилищное строительство 740 млрд. тенге, в январе-июле 2016 года - 422 млрд. тенге», - отметил Сабильянов.

При этом, по словам мажилисмена, настороженность вызывает неравномерное распределение денежных ресурсов среди операторов госпрограммы, отметили в пресс-службе Мажилиса.

«Считаем, что Министерству нацэкономики необходимо ужесточить контроль за эффективностью использования бюджетных средств», - добавил Сабильянов.

Среди рекомендаций мажилисменов - использование накопленного потенциала по применению принципов государственно-частного партнерства, в том числе долевого участия в жилищном строительстве.

Депутаты также обеспокоены чрезмерным количеством операторов и агентов по реализации жилищного строительства.