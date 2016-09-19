Откровения бывшего замгенпрокурора РК в сети

Фото: facebook/@Нурмаханбет Исаев

Нурмаханбет Исаев открыто делится мнением по различным вопросам, особенно правоохранительной и судебной систем.

Вышедший на пенсию экс-замгенпрокурора РК Нурмаханбет Исаев стал активным пользователем Facebook. Он открыто делится мнением по различным вопросам, особенно правоохранительной и судебной систем, чего ранее в силу своей должности не мог делать, передает Today.kz.

"Государственный служащий, соблюдая этические нормы, не всегда вправе публиковать свое мнение по рассматриваемому вопросу и, тем более, свое несогласие с принятым по нему решением. Все эти годы я старался следовать этим правилам, хотя по многим проблемам мои предложения (мнения) не принимались. В этом плане у человека, пополнившего ряды пенсионеров, оказывается, есть свои плюсы. Ты вправе озвучивать свое видение того или иного вопроса. Поэтому я решил поделиться выдержками из давних и недавних выступлений и предложений (как удачных, так и не удачных в плане их реализации), в связи с тем, что некоторые из них, на мой взгляд, актуальны и сейчас", - написал Исаев.

Например, Нурмаханбет Исаев поделился наблюдениями относительно оценки работы прокурора. По его мнению, рейтинг сотрудника надзорного органа не может зависеть от профессионализма и порядочности следователя.

"Предлагаемая рейтинговая оценка, в основном, ориентирована на количественные, а не на качественные показатели, что, безусловно, вынудит прокуроров включиться в порочный соревновательный процесс. Ряд показателей порождает конвейерный метод: чем больше, тем лучше, а некоторые толкают прокурора добиваться конечного результата, во что бы то ни стало. В связи с тем, что эффективность работы прокурора будет зависеть снова от того, как сработает следователь, прокурор будет вынужден заставлять его принимать выгодные ему решения, несмотря на то, что следователь процессуально самостоятельное лицо, или же будет закрывать глаза на его незаконные, но выгодные с точки зрения рейтинговой оценки, решения", - пояснил экс-замгенпрокурора РК.

Исаев затронул тему и о “бессмертных” прокурорских коллегиях. На его взгляд, формат с "ежегодно повторяющимися" докладами и отчетами следует изменить.

"МЫ ЗАКОСТЕНЕЛИ. Полагаю, итоговая коллегия должна быть одна – годовая. Ее формат должен быть в корне изменен, и его основной целью должен стать обмен положительными достижениями, новаторскими идеями и неординарными решениями тех или иных проблемных вопросов, негативно влияющих на качество прокурорского надзора и имидж прокуроров", - отметил Исаев.

По словам бывшего замгенпрокурора, сейчас у него появилась возможность не спеша изучать материалы о работе прокуроров. Исаев признался, что делает для себя любопытные открытия.

"Делаю для себя любопытные открытия. Например, о том, что “прокуратура работает на снижение тюремного населения”, “прокуроры разрабатывают типовые бизнес проекты…” “прокуратура защищает бизнесменов…”, “прокуратура сегодня, прежде всего, правозащитный орган…” и так далее. Кажется, я 38 лет занимался в прокуратуре не тем, чем надо. Одно утешает: не придется менять ориентацию вместе с прокуратурой", - написал он.

Нурмаханбет Исаев в разные годы занимал руководящие должности в органах прокуратуры, в том числе прокурора Павлодарской области, руководителя Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры. С 2011-го по 2016 годы был заместителем Генерального прокурора РК.