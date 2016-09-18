Фото Назарбаева и сидящих на одном кресле Путина и Атамбаева рассмешило соцсети

Огромную популярность в соцсетях приобрело фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и лидеров России и Кыргызстана, сделанное в неофициальной обстановке на Саммите глав государств СНГ в Бишкеке. Особое внимание пользователей заслужили Путин и Атамбаев, делящие одно кресло, передает NUR.

На снимке президенты Кыргызстана и России, усевшись на одно кресло, внимательно слушают Назарбаева.

Фото стало объектом множества шуток в соцсетях. Пользователи требуют отдельного стула для лидера РФ, а также придумывают различные варианты диалога между главами государств.

Напомним, 16 сентября в Бишкеке cостоялся Саммит глав государств СНГ. Он был назван особенным, так как в этом году Содружество отмечает свой 25-летний юбилей.