Фото Назарбаева и сидящих на одном кресле Путина и Атамбаева рассмешило соцсети

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Фото Назарбаева и сидящих на одном кресле Путина и Атамбаева рассмешило соцсети

Огромную популярность в соцсетях приобрело фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и лидеров России и Кыргызстана, сделанное в неофициальной обстановке на Саммите глав государств СНГ в Бишкеке. Особое внимание пользователей заслужили Путин и Атамбаев, делящие одно кресло, передает NUR.

На снимке президенты Кыргызстана и России, усевшись на одно кресло, внимательно слушают Назарбаева.

Фото стало объектом множества шуток в соцсетях. Пользователи требуют отдельного стула для лидера РФ, а также придумывают различные варианты диалога между главами государств.

Напомним, 16 сентября в Бишкеке cостоялся Саммит глав государств СНГ. Он был назван особенным, так как в этом году Содружество отмечает свой 25-летний юбилей.

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