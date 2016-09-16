Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената возглавила Дарига Назарбаева

Сегодня Дарига Назарбаева впервые участвует в пленарном заседании верхней палаты Парламента в качестве сенатора.
В ходе заседания она была избрана председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Предыдущий председатель Комитета Икрам Адырбеков остался в этом комитете, но уже не как глава, а как рядовой член, сообщает Zakon.kz.
"Дарига Нурсултановна Назарбаева имеет очень большой опыт работы в этой сфере, поэтому полагаю, что нет необходимости в обсуждении данной кандидатуры", - сказал спикер палаты
Напомним, указ о назначении Дариги Назарбаевой депутатом Сената Парламента был опубликован на сайте Акорды 13 сентября.
Согласно закону о парламенте Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов верхней палаты переизбирается каждые три года. Пятнадцать депутатов Сената назначаются Президентом Республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Таким образом Назарбаева стала одним из 15 депутатов Сената Парламента, которых назначает Глава государства.
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