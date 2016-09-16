Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената возглавила Дарига Назарбаева

Автор:
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената возглавила Дарига Назарбаева

Сегодня Дарига Назарбаева впервые участвует в пленарном заседании верхней палаты Парламента в качестве сенатора.

В ходе заседания она была избрана председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Предыдущий председатель Комитета Икрам Адырбеков остался в этом комитете, но уже не как глава, а как рядовой член, сообщает Zakon.kz.

"Дарига Нурсултановна Назарбаева имеет очень большой опыт работы в этой сфере, поэтому полагаю, что нет необходимости в обсуждении данной кандидатуры", - сказал спикер палаты Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, указ о назначении Дариги Назарбаевой депутатом Сената Парламента был опубликован на сайте Акорды 13 сентября.

Согласно закону о парламенте Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов верхней палаты переизбирается каждые три года. Пятнадцать депутатов Сената назначаются Президентом Республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Таким образом Назарбаева стала одним из 15 депутатов Сената Парламента, которых назначает Глава государства.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.09.2016, 14:48
  
Выбран новый президент УЕФА
11.09.2016, 10:41
  
Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя КНБ РК
09.09.2016, 12:51
  
Почему Карим Масимов занял пост председателя КНБ РК объяснил Назарбаев 5
08.09.2016, 15:50
  
Карим Масимов назначен председателем КНБ РК 3
07.09.2016, 16:07
  
Назначен заместитель акима Актюбинской области 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя Keks1
Keks1
"председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената"
Международные отношения - это понятно. А что за оборона Сената? От кого?
Ответить
16.09.2016, 14:56
фото пользователя Малинка
Малинка
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.
Действительно,что за новая оборона?
Может быть оборона депутатов Сената?
Ответить
16.09.2016, 15:25
фото пользователя Keks1
Keks1
Сама то поняла, что написала? Тогда уж - здания Сенатаwink
Ответить
16.09.2016, 15:42
Последние новости раздела
Высокий госдолг РК вызывает беспокойство депутатов 7
Назарбаев: С 2020 года в Казахстане всё будет хорошо 15
Назарбаев прокомментировал новые назначения в Правительстве РК
Дарига Назарбаева не вошла в правительство РК 6
Министерство по делам религий и гражданского общества будет создано в Казахстане 13
Новые кадровые назначения в Казахстане 1
Сформирован новый состав правительства РК
Министерство по делам госслужбы реорганизовано
Женщину избрали акимом города в ЗКО
Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя КНБ РК