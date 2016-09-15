Высокий госдолг РК вызывает беспокойство депутатов

Затраты на обслуживание долга увеличились за 4 года почти в 8 раз и уже превышают отдельные важные статьи расходов бюджета.

«При продолжении таких внешних заимствований есть угроза того, что мы просто без Нацфонда останемся», - считает мажилисмен Аманжан Жамалов. Вместе с этим, по словам депутата, растут затраты на обслуживание госдолга, которые уже превышают некоторые расходные статьи бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

«С 2008 года государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства с 2,2 млрд долларов США вырос на сегодняшний день до 32 с лишним миллиардов долларов. Затраты на обслуживание долга увеличились за 4 года почти в 8 раз и уже превышают отдельные важные статьи расходов бюджета. Например, такие как на образование и медицину. Резкое увеличение государственного долга серьезное давление на устойчивость бюджета оказывает и особенно это опасно для сохранности средств Нацфонда РК», - сказал А. Жамалов в ходе презентации законопроекта РК «О республиканском бюджете на 2017-2021 годы».

Такая ситуация, как отметил парламентарий, может серьезно сказаться на Нацфонде.

«По сценарию Нацбанка РК, при 30 долларах США за баррель нефти и при 35 и 360 тенге курс, для покрытиях бюджетных и внебюджетных расходов средств Нацфонда хватило бы на 5 лет. Особенно если учесть, что основные доходы, которые во вносимом бюджете на 2017-2019 годы планируется получать, в основном от несырьевого сектора, то есть в национальной валюте - в тенге, мы не видим в прогнозе увеличения добычи нефти или продажи нефти, и вообще увеличения реализации сырьевого сектора, то, следовательно, будут уменьшаться и валютные доходы государства. Как мы понимаем, выплаты по нашим внешним долгам в основном, конечно, производятся в валюте. При продолжении таких внешних заимствований есть угроза того, что мы просто без Нацфонда можем остаться в течение некоторого времени. Как правительство планирует в дальнейшем регулировать вопросы увеличения внешнего долга», - обратился он к министрам финансового и экономического блока.

«Будет некорректно, если мне в ответ начнут приводить цифры МВФ, я знаю, что МВФ оценил соотношение правительственного долга Республики Казахстан к ВВП, в 2014-2015 годы возросло с 14,7 до 23%. Все знают, что в таргетируемых развитых странах такие цифры достигают 90-100%. Но эти цифры приводить будет некорректно, потому что речь идет о развитых странах с составом ВВП, где преобладает промышленность и услуги. Для ресурсных стран ситуация другая. Для Норвегии 28%, для России 18%, для Ирана 17%, для Чили 17%, для Индонезии 27%. 90-100 % это для Великобритании, Германии, Франции и так далее, для развитых стран. Для сырьевых стран цифры другие», - добавил А. Жамалов.

В свою очередь министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев пояснил, что правительством предпринимаются меры по не увеличению госдолга.

«Хотел бы заверить, что цели по увеличению долга до 90-100% нет. Сегодня у нас, действительно, есть определенный рост, он связан в том числе и с реализацией ряда программ, падением доходов, мы привлекаем займы длинные, мягкие от международных финансовых организаций, пока мы видим, что правительственный долг на уровне 21%, государственный на уровне 24%. Эта разница, прогноз на 2017 год, она связана с тем, что на Нацбанк активизировал свою деятельность на внутреннем рынке по выпуску краткосрочных нот», - уточнил он.

Министр подчеркнул, что часть этого долга не является постоянной, она является краткосрочной и «связана просто с осуществлением Нацбанком своих операций».

«Ваши опасения нам очень понятны, поэтому мы сейчас вместе с министерством финансов, с отраслевыми министерствами пересматриваем все планы по выдаче государственных гарантий на реализацию инфраструктурных проектов, готовим оптимизацию этого процесса с тем, чтобы выделить наиболее приоритетные направления. Сегодня из нашего общего национального долга половина - это внешние, половина внутренние, то есть 10% от ВВП - это внешний долг, что находится на таком контролируемом параметре», - заверил К. Бишимбаев.

Вместе с тем председатель комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова обратила внимание на то, что депутатский корпус на протяжении 5 лет просит правительство пересмотреть методику подсчета госдолга с учетом долгов квазигоссектора, но до сих этого нет.

«В течение последних 5 лет депутатский корпус просит пересмотреть методики подсчета государственного долга. Вы не учитываете квазигосударственный сектор, где государство является стопроцентным акционером. Поэтому мы очень просим, мы неоднократно это ставили, мы не можем осуществить контроль, а это касается каждого гражданина государства, чтобы, когда вы будет пересматривать политику, чтобы бы все-таки пошли к нам навстречу, и в структуру государственного долга, как это делается во всех странах, включили квазигосударственный сектор», - заключила депутат.