Назарбаев: С 2020 года в Казахстане всё будет хорошо

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Назарбаев: С 2020 года в Казахстане всё будет хорошо

"Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить".

Назарбаев выразил надежду на то, что Казахстан уже начал выходить из кризиса, сообщает Informburo.kz.

"Я считаю, что прошлое правительство работало хорошо. Им выпал тот кризис 2007/2009 года. Кризис этого года. Они справлялись с этой задачей. По моему поручению они разработали необходимые программы. Например, ГПФИИР, "Нурлы жол". Теперь новое время настаёт. Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить. С 2020 года, даст бог, у нас всё будет хорошо. Цены не будут такими низкими, как сейчас. Во-вторых, мы вводим новые объекты. АПК поднимаем. То есть, всё будет лучше. В начале нового этапа мы подобрали новое правительство. Люди опытные, хорошие. Нам сейчас нужны новые люди, молодые люди. Но молодость не всегда является качеством. Но всё же - это образованные люди. Они работают с мировыми компаниями. Сагинтаева вы знаете. Он работал акимом Павлодарской области. Знает север. Работал в акимате Жамбылской области - юг знает. Я считаю, что любой новый человек вносит новые веяния", - отметил президент.

Напомним, президент Казахстана накануне прокомментировал новые назначения в правительстве и ряде государственных органов.

Глава государства также отметил, что произошедшие изменения направлены на повышение благосостояния народа, улучшения экономических показателей и поступательного развития Казахстана.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
"Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо я это знаю, знаю!" 
 
 © Верка Сердючка, 2003 год
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14.09.2016, 15:16
фото пользователя Vendetta
Vendetta
Норвегия занимает 21е место в мире по запасам нефти, - в этой стране шикарные дороги, достойные соц выплаты, раз в год коренному норвежцу на его личный счет в банке падает хороший дивиденд от экспорта нефти. Внимание: Kазахстан занимает 12 МЕСТО помимо нефти почти вся таблица менделеева, - дороги гАмно, соц выплаты нищебродские, никаких дивидендов от экспорта нефти. Нам уже так "хорошо" после нескольких девальваций!
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14.09.2016, 15:45
фото пользователя Legolas
Legolas

"Цены не будут такими низкими, как сейчас." 

Я бы не сказал, что они сейчас такие низкие...

и коней на переправе, лучше не менять…

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14.09.2016, 15:38
фото пользователя Vendetta
Vendetta
в прошлом году при цене ~50$ за баррель тенге стоил ~280 тг, сейчас же при той же цене за баррель тенге стоит 340 тг ... кому это выгодно держать курс на +60 тг больше!? ... ответ очевиден ...
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14.09.2016, 15:43
фото пользователя Vendetta
Vendetta
Депутаты и прочие дармоеды - раз Вы так любите брать пример с Европы, берите пример с Норвегии.
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14.09.2016, 15:38
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