Назарбаев: С 2020 года в Казахстане всё будет хорошо

"Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить".
"Я считаю, что прошлое правительство работало хорошо. Им выпал тот кризис 2007/2009 года. Кризис этого года. Они справлялись с этой задачей. По моему поручению они разработали необходимые программы. Например, ГПФИИР, "Нурлы жол". Теперь новое время настаёт. Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить. С 2020 года, даст бог, у нас всё будет хорошо. Цены не будут такими низкими, как сейчас. Во-вторых, мы вводим новые объекты. АПК поднимаем. То есть, всё будет лучше. В начале нового этапа мы подобрали новое правительство. Люди опытные, хорошие. Нам сейчас нужны новые люди, молодые люди. Но молодость не всегда является качеством. Но всё же - это образованные люди. Они работают с мировыми компаниями. Сагинтаева вы знаете. Он работал акимом
Напомним,
Глава государства также отметил, что произошедшие изменения направлены на повышение благосостояния народа, улучшения экономических показателей и поступательного развития Казахстана.
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