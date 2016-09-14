Назарбаев: С 2020 года в Казахстане всё будет хорошо

"Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить".

Назарбаев выразил надежду на то, что Казахстан уже начал выходить из кризиса, сообщает Informburo.kz.

"Я считаю, что прошлое правительство работало хорошо. Им выпал тот кризис 2007/2009 года. Кризис этого года. Они справлялись с этой задачей. По моему поручению они разработали необходимые программы. Например, ГПФИИР, "Нурлы жол". Теперь новое время настаёт. Сейчас мы находимся в кризисе, я надеюсь, что сейчас мы начинаем из него выходить. С 2020 года, даст бог, у нас всё будет хорошо. Цены не будут такими низкими, как сейчас. Во-вторых, мы вводим новые объекты. АПК поднимаем. То есть, всё будет лучше. В начале нового этапа мы подобрали новое правительство. Люди опытные, хорошие. Нам сейчас нужны новые люди, молодые люди. Но молодость не всегда является качеством. Но всё же - это образованные люди. Они работают с мировыми компаниями. Сагинтаева вы знаете. Он работал акимом Павлодарской области . Знает север. Работал в акимате Жамбылской области - юг знает. Я считаю, что любой новый человек вносит новые веяния", - отметил президент .

Напомним, президент Казахстана накануне прокомментировал новые назначения в правительстве и ряде государственных органов.

Глава государства также отметил, что произошедшие изменения направлены на повышение благосостояния народа, улучшения экономических показателей и поступательного развития Казахстана.