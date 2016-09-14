Президент отметил, что изменения направлены на повышение благосостояния народа, улучшения экономических показателей и поступательного развития РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал новые назначения в Правительстве РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Комментируя новые назначения в Правительстве и ряде государственных органов, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что преобразования обусловлены необходимостью адекватного реагирования на существующие вызовы.

‑ На расширенном заседании Правительства с участием акимов областей, городов Астаны и Алматы были обсуждены меры по переходу от деятельности по борьбе с кризисом к программе стимулирования роста экономики. Это, в свою очередь, предполагает создание дополнительных рабочих мест и увеличение доходов населения, в частности в сельском хозяйстве, жилищном строительстве и других отраслях. Поэтому перед новым кабинетом министров поставлены конкретные задачи. Изменения, происшедшие в структуре Правительства, свидетельствуют о том, что настала пора нового поколения руководителей, в числе которых есть и выпускники программы «Болашак», ‑ сказал Нурсултан Назарбаев .

Глава государства также отметил, что произошедшие изменения направлены на повышение благосостояния народа, улучшения экономических показателей и поступательного развития Казахстана.