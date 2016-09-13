Дарига Назарбаева не вошла в правительство РК

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Дарига Назарбаева не вошла в правительство РК

Дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой, занимавшей ранее должность заместителя премьера, нет в новом составе правительства, следует из опубликованных во вторник указов главы государства Нурсултана Назарбаева о составе кабмина.

На минувшей неделе президент Казахстана подписал указ о назначении Карима Масимова главой Комитета национальной безопасности (КНБ) и освобождении его от должности премьер-министра. В должности главы правительства Масимова сменил его бывший первый заместитель Бакытжан Сагинтаев. Первым заместителем премьер-министра назначен экс-глава железнодорожной нацкомпании Аскар Мамин.

Согласно опубликованным указам, должности заместителей премьер-министра в новом составе кабинета заняли Аскар Мырзахметов (совмещает этот пост с должностью министра сельского хозяйства) и Имангали Тасмагамбетов, в прежнем составе правительства был министром обороны.

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