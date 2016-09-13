Министерство по делам религий и гражданского общества будет создано в Казахстане

Ведомство будет взаимодействовать с религиозными объединениями, обеспечивать права граждан на свободу вероисповедания.
В Казахстане будет образовано Министерство по делам религий и гражданского общества, сообщает пресс-служба
Соответствующий указ был подписан
"В соответствии с подпунктом 3 статьи 44
1. Образовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:
в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского сектора – от
в сфере молодежной политики - от
2.
1) по согласованию с Администрацией
2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.
3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее дополнение:
в пункте 1:
после строки «
«Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;».
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте Указа № 329 от 13 сентября 2016 года.
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