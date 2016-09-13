Министерство по делам религий и гражданского общества будет создано в Казахстане

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Министерство по делам религий и гражданского общества будет создано в Казахстане

Ведомство будет взаимодействовать с религиозными объединениями, обеспечивать права граждан на свободу вероисповедания.

В Казахстане будет образовано Министерство по делам религий и гражданского общества, сообщает пресс-служба Акорды.

Соответствующий указ был подписан Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

"В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постанавляю:

1. Образовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского сектора – от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

в сфере молодежной политики - от Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и образованного государственных органов;

2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее дополнение:

в пункте 1:

после строки «Министерство образования и науки Республики Казахстан;» дополнить строкой следующего содержания:

«Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;».

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте Указа № 329 от 13 сентября 2016 года.

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