Сформирован новый состав правительства РК

Указ о составе Правительства подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.
Указ «О составе
Идрисова Ерлана Абильфаизовича –
Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – Министром информации и коммуникаций Республики Казахстан;
Сагадиева Ерлана Кенжегалиевича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Дуйсенову Тамару Босымбековну – Министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
Касымбека Жениса Махмудулы – Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром финансов Республики Казахстан;
Мухамедиулы Арыстанбека – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Бишимбаева Куандыка Валихановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Бозумбаева Каната Алдабергеновича – Министром энергетики Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Как стало позже известно, бывший министр юстиции Берик Имашев возглавил Центризбирком. А министерство по делам госслужбы было реорганизовано. Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем премьер-министра РК, а министром обороны стал Сакен Жасузаков.
Напомним, 8 сентября Карим Масимов возглавил КНБ РК. Премьер-министром Казахстана стал Бакытжан Сагинтаев. Аскар Мамин был назначен на должность первого вице-премьера.
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