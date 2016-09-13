Сформирован новый состав правительства РК

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Сформирован новый состав правительства РК

Указ о составе Правительства подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Указ «О составе правительства Республики Казахстан» от 13 сентября 2016 года № 324. Назначить:

Идрисова Ерлана АбильфаизовичаМинистром иностранных дел Республики Казахстан;

Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – Министром информации и коммуникаций Республики Казахстан;

Сагадиева Ерлана Кенжегалиевича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

Дуйсенову Тамару Босымбековну – Министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

Касымбека Жениса Махмудулы – Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром финансов Республики Казахстан;

Мухамедиулы Арыстанбека – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Бишимбаева Куандыка Валихановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

Бозумбаева Каната Алдабергеновича – Министром энергетики Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Как стало позже известно, бывший министр юстиции Берик Имашев возглавил Центризбирком. А министерство по делам госслужбы было реорганизовано. Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем премьер-министра РК, а министром обороны стал Сакен Жасузаков.

Напомним, 8 сентября Карим Масимов возглавил КНБ РК. Премьер-министром Казахстана стал Бакытжан Сагинтаев. Аскар Мамин был назначен на должность первого вице-премьера.

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