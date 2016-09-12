Женщину избрали акимом города в ЗКО

Главой города стала бывший руководитель районного отдела образования Айымгуль Тржанова, сообщает корреспондент портала "Мой Город".

Выбирали градоначальника депутаты. Главным претендентом на должность акима города была названа Айымгуль Тржанова, кандидатуру которой предложил аким Бурлинского района Алдияр Халелов. Оппонентом Тржановой выступил руководитель районного отдела сельского хозяйства Алтынбек Бексеитов. В выборах приняли участие 12 из 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. Они единогласно проголосовали за Айымгуль Тржанову.

Отмечается, что ранее пост акима занимал Жеткин Ермуканов. Он был назначен в июле 2015 года, проработал один год и в августе уволился по собственному желанию.

Айымгуль Тржанова родилась 2 августа 1975 года в поселке Калмыково Тайпакского района ЗКО. В 1997 году окончила Западно-Казахстанский гуманитарный университет по специальности "учитель истории". В 2004 году - Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова по специальности "юрист".

В разные годы работала учителем истории, была главным специалистом отдела внутренней политики Бурлинского района, возглавляла отделы спорта и культуры. С сентября 2005 года по настоящее время занимала должность руководителя отдела образования Бурлинского района.