Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя КНБ РК

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Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя КНБ РК

Президент РК Нурсултан Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности, пишет zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

«Вы видите изменения в Правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», - сказал Н. Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период.

«В связи с освобождением его от должности Премьер-Министра, сейчас Правительство находится в отставке. Мы все эти вопросы решим, не затягивая - и назначение вашего начальства, и новых министров. Думаю, больших перемен не будет, так как Правительство в сложное время выполняет свою работу, исполняет все поручения», - добавил Нурсултан Назарбаев.

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