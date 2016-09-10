Новые кадровые назначения в Казахстане

Уходящая рабочая неделя выдалась насыщенной в связи с отставкой Правительства. Сменился Премьер-Министр РК, назначен советник Президента Казахстана, глава Комитета национальной безопасности, также кадровые перестановки произошли в местных органах власти, назначены руководители в крупных казахстанских компаниях. Казинформ по традиции предлагает обзор кадровых перестановок за неделю.

Премьер-Министром Республики Казахстан назначен Бакытжан Сагинтаев



Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства. Работал в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии. В 1990-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1998 году был назначен заместителем акима Жамбылской области. В разные годы занимал руководящие должности в Агентстве РК по поддержке малого бизнеса, Фонде развития малого предпринимательстве, Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. В 2007-2008 годы был руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2008 по 2012 годы занимал должность акима Павлодарской области. Следующий год был министром экономического развития и торговли РК. С 6 ноября 2013 года был первым заместителем Премьер-министра РК.



Первым заместителем Премьер-Министра РК назначен Аскар Мамин



Мамин Аскар Узакпаевич родился в 1965 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Трудовую деятельность начал монтажником треста «Целинтяжстрой». Работал заместителем генерального директора союза инновационных предприятий Казахстана. С 1996 по 2008 годы - первый заместитель акима города Астаны, вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан, министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, аким города Астаны. C апреля 2008 года президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», с.2008 года избран членом совета директоров Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».



Советником Президента Республики Казахстан назначен Владимир Жумаканов



Жумаканов Владимир Зейноллович родился в 1955 году. Окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова, высшую Краснознаменную школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Трудовую деятельность начал в КГУ им. С.Кирова. В органах безопасности работает с 1982 года, с 1994 года занимал руководящие должности в Комитете национальной безопасности. В 2007-2010 годы являлся заместителем председателя КНБ РК, с 2010 по 2015 годы - первым заместителем председателя КНБ. С 2015 года был председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.



Председателем Комитета национальной безопасности назначен Карим Масимов



Масимов Карим Кажимканович родился в 1965 году. Окончил Пекинский институт языка, Юридический институт Уханьского университета (КНР), Казахскую государственную академию управления, проходил стажировку в Колумбийском университете США. Работал главным экономистом, начальником отдела Министерства труда, старшим специалистом представительства Министерства внешнеэкономических связей в городе Урумчи (КНР), исполнительным директором Торгового дома Казахстана в Гонконге. Занимал должность председателя правления Алматинского торгово-финансового и Народного сберегательного банков. Назначался министром транспорта и коммуникаций, заместителем Премьер-Министра, помощником Президента Республики Казахстан. С января 2006 года был заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, с апреля 2006 года - заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - министром экономики и бюджетного планирования. С января 2007 года занимал должность Премьер-Министра Республики Казахстан, с сентября 2012 года - руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. В апреле 2014 года был назначен Премьер-Министром РК.



Председателем комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК назначен Нуртай Сабильянов



Сабильянов Нуртай Салихулы родился в 1962 году. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности, Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение». С октября 1994года является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. Член Комитета по финансам и бюджету.



Инвестиционным омбудсменом назначен Женис Касымбек



Касымбек Женис Махмудулы родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Евразийский государственный университет им. Л.Н.Гумилева.

Трудовую деятельность начал стажером-исследователем КазГАСА. В разные годы был начальником отдела Комитета по антимонопольной политике РК, директором департамента водного транспорта МТК РК, директором Актауского международного морского торгового порта. С 2005 по 2009 годы занимал должность вице-министра транспорта и коммуникаций РК. До назначения главой Министерства по инвестициям и развитию в июне текущего года был первым заместителем министра по инвестициям и развитию РК с 13 августа 2014.